Abdulsamet Burak Gözaltına Alındı: Kayserisporlu Futbolcuya Bahis Operasyonu

İkinci dalga operasyon kapsamında gözaltı kararı

Kayserispor forması giyen futbolcu Abdulsamet Burak, futbolda bahis soruşturmaları kapsamında düzenlenen ikinci dalga operasyonunda gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve "Futbolda Bahis Soruşturmaları" olarak bilinen soruşturmanın ikinci bölümü kapsamında ilgili kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Edinilen bilgiye göre, Burak Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

