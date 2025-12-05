Abdulsamet Burak Gözaltına Alındı: Kayserisporlu Futbolcuya Bahis Operasyonu

Kayserisporlu Abdulsamet Burak, 'Futbolda Bahis Soruşturmaları' ikinci dalga operasyonu kapsamında Kayseri Emniyeti tarafından gözaltına alındı; işlemleri sürüyor.

Yayın Tarihi: 05.12.2025 13:30
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 13:30
Abdulsamet Burak Gözaltına Alındı: Kayserisporlu Futbolcuya Bahis Operasyonu

Abdulsamet Burak Gözaltına Alındı: Kayserisporlu Futbolcuya Bahis Operasyonu

İkinci dalga operasyon kapsamında gözaltı kararı

Kayserispor forması giyen futbolcu Abdulsamet Burak, futbolda bahis soruşturmaları kapsamında düzenlenen ikinci dalga operasyonunda gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve "Futbolda Bahis Soruşturmaları" olarak bilinen soruşturmanın ikinci bölümü kapsamında ilgili kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Edinilen bilgiye göre, Burak Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

KAYSERİSPOR'LU FUTBOLCU ABDULSAMET BURAK, FUTBOLDA BAHİS SORUŞTURMALARI KAPSAMINDA DÜZENLENEN...

KAYSERİSPOR'LU FUTBOLCU ABDULSAMET BURAK, FUTBOLDA BAHİS SORUŞTURMALARI KAPSAMINDA DÜZENLENEN İKİNCİ DALGA OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINDI.

İLGİLİ HABERLER

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da 5 Yaşındaki Deniz'in Ölümü: Sedasyon Davasında Hapis Talebi
2
E-sigara Riskleri Artıyor: Uzmanlardan Kritik Sağlık Uyarısı
3
İzmit'te mıcır yüklü kamyonun damperi devrildi: Sürücü baygınlık geçirdi
4
Mudurnu'da 8 Asırlık Esnaf Duası Geleneği Sürüyor
5
Bursa Osmangazi'de Tramvay Çarptı: Yaşlı Adam Hafif Yaralandı
6
Balıkesir Kuyumcular Çarşısı'nda Açılış: Akın ve Sarı Altın Fiyatlarını Gündeme Taşıdı

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi