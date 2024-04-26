Adalet Bakanı: Öğretmeni yumruklayan saldırgan tutuklandı

İstanbul’un Sarıyer ilçesindeki alan Prof. Dr. Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu’nda N.Ö. isimli öğretmen, akran zorbalığı yapmakta olan bir öğrencisini uyardı. Öğrenci ise babası A.Ç.'yi okula çağırdı. Okula geren öğrenci velisi A.Ç., kadın öğretmen N.Ö.'ye yumruklarla saldırdı. A.Ç.'nin saldırması ile yaralanan N.Ö., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan saldırı anları, okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaşan endişe verici olayla ilgili olarak "Gereği yapıldı" ifadesini kullandı. Yerlikaya, Öğretmen N.Ö.’yü darbeden öğrenci velisi A.Ç’nin yakalandığını duyurdu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise şüpheli saldırganın tutuklandığını açıkladı.