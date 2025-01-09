Adalet Bakanı Tunç: 82 Bin Personel Kademe İlerlemesi Hakkına Kavuşacak

Adalet Bakanı Tunç, 82 Bini Aşkın Personelin Kademe İlerlemesine Dikkat Çekti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bakanlık bünyesinde görev yapan 82 bin 202 personelin kademe ilerlemesi hakkı kazanabileceğini bildirdi. Tunç, bu önemli gelişmenin ardındaki süreci ve faydaları açıkladı.

Geçmişe Dönük Kademe İlerlemesi

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Devlet Memurları Kanunu ile bazı kanunlarda yapılan değişikliklerle birlikte, Resmi Gazete'de yayımlanan 7537 sayılı Kanun sonrasında Adalet Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, memur kadrosuna geçen personelin geçmişe dönük kademe ilerlemesini kapsayan teklifini hazırlayarak Bakanlık makamına sundu.

Onay Süreci ve Önemi

Bakan Tunç, bu teklifi onaylayarak, Adalet Bakanlığı bünyesinde şartları taşıyan 82 binden fazla personelin intibak işlemlerinin yapılmasına ve bir kademe almasının önünü açmış oldu.

Önemli Düzenleme Kamu Personelini Kapsıyor

Tunç, yaptığı değerlendirmede, 8 yıl boyunca herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara sağlanan ilave kademe hakkının, Ocak 2023'ten itibaren sözleşmeli statüden memur kadrolarına geçen çalışanları da kapsadığını ifade etti. Bu bağlamda, tüm kamu personelinin bu haktan faydalanabileceğini belirtti.

Kamu Barışı Sağlandı

Tunç, Bakanlığının öncülük ettiği bu uygulamanın tüm kamu personeli için olumlu bir değişiklik olduğunu vurguladı: "Sözleşmeli statüde başlayarak akabinde kadroya geçen tüm kamu personeli, kademe ilerlemesinden yararlanabilecektir. Bu değişiklikle devlet dairelerinde idare ile personel arasında kamu barışı sağlandı."