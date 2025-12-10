DOLAR
42,59 -0,03%
EURO
49,6 -0,09%
ALTIN
5.742,38 0,38%
BITCOIN
3.958.908,62 0,09%

İHA'nın Haberiyle Gündem Olan Engelli Ahmet Aytan Zonguldak Huzurevine Yerleştirildi

İHA'nın gündeme taşıdığı 77 yaşındaki engelli Ahmet Aytan, Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından huzurevine yerleştirildi; adli süreç sürüyor.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 12:19
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 12:19
İHA'nın Haberiyle Gündem Olan Engelli Ahmet Aytan Zonguldak Huzurevine Yerleştirildi

İHA'nın Haberiyle Gündem Olan Ahmet Aytan Huzurevinde

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki Ahmet Aytanın iddiası, İhlas Haber Ajansı'nın gündeme taşımasıyla geniş yankı uyandırdı. Aytan, babasından kalan arsa karşılığında villa ve daire sahibi olduğunu, ancak bir takas teklifi sonrası tüm mülklerini kaybettiğini ileri sürerek savcılığa başvurdu.

Olayın Özeti

Aytan, kaybettiğini iddia ettiği mülkler nedeniyle mağdur duruma düştüğünü ve kış günü elektriksiz bir barakada yaşamak zorunda kaldığını belirtti. Şikayetinde B.S. ve R.T. hakkında "nitelikli dolandırıcılık" iddiasıyla savcılığa başvurduğunu ifade etti.

Sosyal Hizmetlerin Müdahalesi

İHA’nın haberi sonrası harekete geçen Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, Aytan’a ulaşarak gerekli sosyal incelemeyi gerçekleştirdi. Yapılan değerlendirme sonucunda Aytan’ın bakım ve barınma ihtiyaçları gözetilerek Zonguldak Huzurevine yerleştirildi.

Takip ve Adli Süreç

Sosyal hizmet birimlerinin hızlı değerlendirme yaptığı ve sürecin yakından takip edildiği belirtiliyor. Öte yandan, Aytan’ın savcılığa yaptığı suç duyurusuna ilişkin adli işlemler devam ediyor.

AHMET AYTAN, BİR TAKAS TEKLİFİ ÜZERİNE TÜM MÜLKLERİNİ KAYBETTİĞİNİ İDDİA EDEREK BU NEDENLE KIŞ...

AHMET AYTAN, BİR TAKAS TEKLİFİ ÜZERİNE TÜM MÜLKLERİNİ KAYBETTİĞİNİ İDDİA EDEREK BU NEDENLE KIŞ GÜNÜ ELEKTRİKSİZ BİR BARAKADA YAŞAMAK ZORUNDA KALMIŞTI (ARŞİV)

AHMET AYTAN, BİR TAKAS TEKLİFİ ÜZERİNE TÜM MÜLKLERİNİ KAYBETTİĞİNİ İDDİA EDEREK BU NEDENLE KIŞ...

İLGİLİ HABERLER

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KETEM Tırı Oltu'da: 10-11-12 Aralık'ta Ücretsiz Kanser Taraması
2
Akhisar'da feci kaza: 3 tekerlekli elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı — 1 ölü
3
Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’nun 7-9 Aralık Umman Ziyareti
4
Beşiktaş'ta 10 Aralık 2016'da Şehit Olan 47 Kişi Anıldı
5
Arnavutköy'de Film Gibi Gasp: "Ayağına Sıkarım" Tehdidi Kamerada
6
Çerçioğlu Yenipazar’da Muhtarlarla Buluştu: Yatırım ve Proje Gündemi

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik