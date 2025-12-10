İHA'nın Haberiyle Gündem Olan Engelli Ahmet Aytan Zonguldak Huzurevine Yerleştirildi

İHA'nın Haberiyle Gündem Olan Ahmet Aytan Huzurevinde

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki Ahmet Aytanın iddiası, İhlas Haber Ajansı'nın gündeme taşımasıyla geniş yankı uyandırdı. Aytan, babasından kalan arsa karşılığında villa ve daire sahibi olduğunu, ancak bir takas teklifi sonrası tüm mülklerini kaybettiğini ileri sürerek savcılığa başvurdu.

Olayın Özeti

Aytan, kaybettiğini iddia ettiği mülkler nedeniyle mağdur duruma düştüğünü ve kış günü elektriksiz bir barakada yaşamak zorunda kaldığını belirtti. Şikayetinde B.S. ve R.T. hakkında "nitelikli dolandırıcılık" iddiasıyla savcılığa başvurduğunu ifade etti.

Sosyal Hizmetlerin Müdahalesi

İHA’nın haberi sonrası harekete geçen Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, Aytan’a ulaşarak gerekli sosyal incelemeyi gerçekleştirdi. Yapılan değerlendirme sonucunda Aytan’ın bakım ve barınma ihtiyaçları gözetilerek Zonguldak Huzurevine yerleştirildi.

Takip ve Adli Süreç

Sosyal hizmet birimlerinin hızlı değerlendirme yaptığı ve sürecin yakından takip edildiği belirtiliyor. Öte yandan, Aytan’ın savcılığa yaptığı suç duyurusuna ilişkin adli işlemler devam ediyor.

