Adalet Bakanı Tunç, Çorum'da Yatırımların Müjdesini Verdi

Çorum Belediyesine Önemli Ziyaret

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çorum Belediyesini ziyaret ederek yargı hizmetlerine yönelik yürütülen yatırımlar hakkında açıklamalarda bulundu. Tunç, "Her ilde bir yatırımımız var, çok şükür. Çünkü yargı hizmetlerinin görüleceği mekanların adaletin vakarına yakışır olması lazım." ifadelerini kullandı.

Kongre Sonrası Ziyaret

AK Parti'nin Çorum 8. Olağan İl Kongresi'ne katılan Tunç, kongre sonrasında Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ı ziyaret etti. Belediye binasında karşılanan Tunç, şeref defterini imzaladı ve kentteki projeler hakkında bilgi aldı.

Adli Dairelere Yatırım

Bakan Tunç, Çorum Adliyesi'ni ziyaret ettiğini ve hakimler ile savcılar için konut projelerine odaklandıklarını belirtti. "30'u teslim edildi, bugün 15 daha ilave edildi, toplamda 65 konut tamamlanmış olacak." dedi.

Yeni Adalet Sarayı Müjdesi

Tunç, Çorum Adalet Sarayı'nın yanına daha büyük bir ek bina yapacaklarını da açıkladı. "Milletvekilleri bu yatırımın takipçisi oldu. İnşallah, Balıkesir ve Tokat'ta da benzer projelerimiz var." şeklinde konuştu.

Çorum'un Önemi

Çorum'un sanayide sürekli gelişen bir şehir olduğunu vurgulayan Tunç, "Çorum her defasında milli iradeye ve demokrasiye sahip çıkan bir şehir. 2014, 2018 ve 2023'teki oy durumu %65 olarak kalmış durumda." dedi.

Ziyarette AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur ile AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya da yer aldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ı ziyaret etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ı ziyaret etti.