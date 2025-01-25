DOLAR
35,67 0,01%
EURO
37,46 -0,02%
ALTIN
3.180,65 -0,03%
BITCOIN
3.743.024,85 0,24%

Adalet Bakanı Tunç, Çorum'da Yatırımların Müjdesini Verdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çorum'da belediyeyi ziyaret ederek yargı hizmetlerinin artırılmasına yönelik yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 17:04
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 17:10
Adalet Bakanı Tunç, Çorum'da Yatırımların Müjdesini Verdi

Çorum Belediyesine Önemli Ziyaret

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çorum Belediyesini ziyaret ederek yargı hizmetlerine yönelik yürütülen yatırımlar hakkında açıklamalarda bulundu. Tunç, "Her ilde bir yatırımımız var, çok şükür. Çünkü yargı hizmetlerinin görüleceği mekanların adaletin vakarına yakışır olması lazım." ifadelerini kullandı.

Kongre Sonrası Ziyaret

AK Parti'nin Çorum 8. Olağan İl Kongresi'ne katılan Tunç, kongre sonrasında Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ı ziyaret etti. Belediye binasında karşılanan Tunç, şeref defterini imzaladı ve kentteki projeler hakkında bilgi aldı.

Adli Dairelere Yatırım

Bakan Tunç, Çorum Adliyesi'ni ziyaret ettiğini ve hakimler ile savcılar için konut projelerine odaklandıklarını belirtti. "30'u teslim edildi, bugün 15 daha ilave edildi, toplamda 65 konut tamamlanmış olacak." dedi.

Yeni Adalet Sarayı Müjdesi

Tunç, Çorum Adalet Sarayı'nın yanına daha büyük bir ek bina yapacaklarını da açıkladı. "Milletvekilleri bu yatırımın takipçisi oldu. İnşallah, Balıkesir ve Tokat'ta da benzer projelerimiz var." şeklinde konuştu.

Çorum'un Önemi

Çorum'un sanayide sürekli gelişen bir şehir olduğunu vurgulayan Tunç, "Çorum her defasında milli iradeye ve demokrasiye sahip çıkan bir şehir. 2014, 2018 ve 2023'teki oy durumu %65 olarak kalmış durumda." dedi.

Ziyarette AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur ile AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya da yer aldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ı ziyaret etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ı ziyaret etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ı ziyaret etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ı ziyaret etti.

İLGİLİ HABERLER

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan, Eskişehir Kongresi'nde Kartalkaya Yangınına Dair Açıklamalarda Bulundu
2
Konya'daki Çöken Bina İçin Başsavcılıktan Önemli Açıklama
3
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Mazbatasını Aldı ve Hedeflerini Açıkladı
4
Kartalkaya'daki Yangın Soruşturmasında 11 Yeni Gözaltı
5
Yunanistan'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi İkinci Tura Kaldı
6
Hatay'da Temel Kazısı Zarar Verdi, Bina Tahliye Edildi
7
Sudan'ın Faşir Şehrinde Hastaneye Dron Saldırısı: 70'ten Fazla Ölü

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Şok Zam: Yüzde 15 Artış!

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

Ankara'da Dev Ekmek Desteği: 25 Milyon TL'den Fazla Destek!

23 Yaşındaki Girişimciye 250.000 TL Hibe Desteği

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler