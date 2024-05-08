Adalet Bakanı Tunç: "Kadın cinayetlerinde azalma var, mücadeleyi sürdürmeliyiz"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunda yaptığı açıklamada, kadın cinayetlerindeki son durumu değerlendirdi. Tunç, UYAP verilerine dayanarak son yıllarda kadın cinayetlerinde azalma olduğunu ifade etti ve bu yönde bir gelişmenin olumlu olduğunu belirtti. Ancak, her bir kadın cinayetinin derin yaralar açtığını vurgulayan Tunç, bu konuda mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini dile getirdi.



Tunç, kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli bir dayanağın 6284 sayılı Kanun olduğunu hatırlattı ve bu konuda yürütülen çalışmaların devam ettiğini açıkladı. İstanbul Sözleşmesi'nin gündemdeki yerine de değinen Tunç, sözleşmenin imzalanması ve feshi yetkisinin yürütmede olduğunu belirtti.

Bakan Tunç, kadın cinayeti istatistiklerini paylaşarak, 2021'den bu yana kadın cinayetlerinde bir azalma trendi olduğunu belirtti. Ancak bu sayıların her birinin derin acılar taşıdığını ve asıl hedefin sıfır kadın cinayeti olduğunu ifade etti. Türkiye'nin Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre orta sıralarda yer aldığını söyleyen Tunç, bu konuda daha fazla çalışılması gerektiğine dikkat çekti.

Adalet Bakanı, cezasızlık algısının ortadan kaldırılması için çalışmaların devam ettiğini ve Meclis'e alternatif düzenlemelerin sunulacağını belirtti. Ayrıca, aile hukuku konusunda yapılacak düzenlemelerin, Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda şekilleneceğini ve bu yönde çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Son olarak, cezaevlerindeki çocukların eğitim durumuyla ilgili bilgi veren Tunç, çocukların eğitimlerinin devam ettiğini ve cezaevlerindeki öğrenci sayısının oldukça yüksek olduğunu açıkladı.