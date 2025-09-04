DOLAR
Adalet Bakanı Tunç: Sivas Kongresi'nin 106. Yılı - 'Manda ve himaye kabul olunamaz'

Yayın Tarihi: 04.09.2025 13:41
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 13:41
Adalet Bakanı Tunç'tan Sivas Kongresi'nin 106. Yıldönümü Mesajı

'Manda ve himaye kabul olunamaz' vurgusu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla NSosyal hesabından bir mesaj yayımladı.

Tunç, Sivas Kongresi'ni "bağımsızlık mücadelesinin dönüm noktalarından biri" olarak niteledi ve kongrede vatanın bölünmez bütünlüğünün bir kez daha çizildiğini belirtti.

Kongrede kayıtsız ve şartsız bağımsızlık hedefinin vurgulandığına işaret eden Bakan Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyetinin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'nde istiklal ve istikbal aşkıyla yakılan meşale, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ilerlemede yolumuzu aydınlatmaktadır. Milli birlik ve kardeşlik ruhuna daima sahip çıkarak şanlı bayrağımızı ilelebet özgürce dalgalandıracağız. Ülkemizi her alanda daha da ileriye taşımak için kutlu yürüyüşümüze durmaksızın devam edeceğiz. Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vatanımız uğruna canından geçen tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum."

