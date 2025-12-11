Kayseri'de 'Dur' İhtarına Uymayan Sürücü Polis Memuruna Çarptı — Şüpheli Tutuklandı

Olayın Detayları

Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi Nuh Naci Yazgan Caddesi üzerinde gerçekleştirilen trafik uygulamasında, ekiplerin ‘dur’ ihtarına uymayan ve M.A.A. idaresindeki 03 AJF 685 plakalı otomobil, bir trafik polis memuruna çarparak olay yerinden kaçtı.

Çarpmanın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralanan polis memuruna olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı ve ardından yaralı polis memuru Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Arama, Yakalama ve Adli Süreç

Ekipler tarafından yürütülen çalışmada, kaçan 03 AJF 685 plakalı otomobil, uygulama noktasına yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta, Hamidiye Caddesi üzerinde park halinde bulundu. Kameralara yansıyan görüntüler doğrultusunda sürücü M.A.A. kısa sürede yakalandı.

Yapılan alkol testinde 0.83 promil alkollü olduğu belirlenen şüpheliye, ekipler tarafından 6 maddeden 97 bin TL idari para cezası uygulandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A.A., "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

OLAY ANI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ