DOLAR
42,59 -0,02%
EURO
50,18 -0,76%
ALTIN
5.858,92 -1,11%
BITCOIN
3.849.701,2 2,17%

Kayseri'de 'Dur' İhtarına Uymayan Sürücü Polis Memuruna Çarptı — Şüpheli Tutuklandı

Kayseri Melikgazi'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü polis memuruna çarpıp kaçtı; yaralanan polis hastaneye kaldırıldı, şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 20:13
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 20:14
Kayseri'de 'Dur' İhtarına Uymayan Sürücü Polis Memuruna Çarptı — Şüpheli Tutuklandı

Kayseri'de 'Dur' İhtarına Uymayan Sürücü Polis Memuruna Çarptı — Şüpheli Tutuklandı

Olayın Detayları

Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi Nuh Naci Yazgan Caddesi üzerinde gerçekleştirilen trafik uygulamasında, ekiplerin ‘dur’ ihtarına uymayan ve M.A.A. idaresindeki 03 AJF 685 plakalı otomobil, bir trafik polis memuruna çarparak olay yerinden kaçtı.

Çarpmanın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralanan polis memuruna olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı ve ardından yaralı polis memuru Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Arama, Yakalama ve Adli Süreç

Ekipler tarafından yürütülen çalışmada, kaçan 03 AJF 685 plakalı otomobil, uygulama noktasına yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta, Hamidiye Caddesi üzerinde park halinde bulundu. Kameralara yansıyan görüntüler doğrultusunda sürücü M.A.A. kısa sürede yakalandı.

Yapılan alkol testinde 0.83 promil alkollü olduğu belirlenen şüpheliye, ekipler tarafından 6 maddeden 97 bin TL idari para cezası uygulandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A.A., "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

OLAY ANI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

OLAY ANI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

İLGİLİ HABERLER

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cevdet Yılmaz, Gönüllüler Koalisyonu Çevrimiçi Liderler Zirvesi’ne Katıldı — Türkiye’den Diplomasi Mesajı
2
Afyonkarahisar’da Zihinsel Engelli Adamın Ölümü: Baba ve Oğlu Tutuklandı
3
Torbalı'da 'miras' cinayeti: Anne, baba ve ağabeyi öldürüp intihar süsü verdi
4
İzmir Körfezi'nde Kirlilik: Cemil Tugay'dan Denetim ve Yaptırım Çağrısı
5
Bayraktaroğlu Riyad'da Al-Ruwaili ile Görüştü: Üst Düzey Askeri Diyalogta Sonuç Raporu İmzalandı
6
Efeler'de Kaçak Sigara Operasyonu: 2 Gözaltı
7
Selçuk Bayraktar: BAYKAR Gelirlerinin Yüzde 90’ı İhracattan, 37 Ülkede Hava Aracı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?