Adalet Bakanı Tunç'tan Bartın'da Doğal Gaz Törenine Vurgu: Yüksek Standartlı Demokrasi

Doğal Gaz Töreni Bartın'da Gerçekleşti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'ın Ulus ilçesinde düzenlenen doğal gaz verme törenine katıldı. Törende yaptığı konuşmada, ülkenin yüksek standartlı demokrasiye kavuşturulması gerektiğinin altını çizen Tunç, "Vesayetçi anlayışı tarihe gömdük" ifadelerini kullandı.

Doğal Gaz Çalışmaları Hızla İlerliyor

Bakan Tunç, Ulus ilçesindeki doğal gaz çalışmalarının sadece 7 ayda tamamlandığını belirtti ve Amasra ilçesinde de bu çalışmaların devam ettiğini aktardı. Türkiye geneliyle ilgili önemli veriler paylaşan Tunç, “22 yıl önce sadece 5 ilde doğal gaz vardı, şimdi 81 ilin tamamına doğal gaz ulaştı” diye konuştu.

Doğal Gaz Üretimi ve Türkiye'nin Durumu

Tunç, Türkiye'nin doğal gaz arzında Avrupa'nın dördüncü büyük ülkesi haline geldiğini ve enerji yatırımlarında önemli mesafeler katettiklerini vurguladı. Ayrıca, Sakarya Gaz Sahası'nın günlük doğal gaz üretiminin 7 milyon metreküpe ulaştığını kaydederek, bu kapsamda 8,6 milyon hane için yerli ve milli üretim gerçekleştirildiğini ifade etti.

Petrol Keşifleri ve Ekonomik Kalkınma

Bakan, Gabar’da petrol keşiflerinin dağlardaki teröristlerin temizlenmesi sayesinde kolaylaştığını belirtti. “Oradan çıkan petrol günlük 61 bin varil” diyerek, yeni keşiflerin devam ettiğini ifade etti.

Hedefler ve Gelecek Vizyonu

Tunç, enerji açığının giderilmesi ve ekonomik kalkınma için çaba sarf edeceklerini belirtti. “Bu dönemde nükleer enerjiye adım attık, Mersin Akkuyu'da 4 reaktörden biri faaliyete geçti” açıklamalarında bulundu.

İlk Adımlar ve Protokol

Törenin ardından Bakan Tunç ve protokol üyeleri, meşalelerle doğal gazı ateşledi ve tesisleri inceledi. Törene ayrıca Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Erkan Şahin gibi önemli isimler de katıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'da, Ulus ilçesi doğal gaz verme törenine katıldı. Tunç, burada konuşma yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'da, Ulus ilçesi doğal gaz verme törenine katıldı. Tunç, burada konuşma yaptı.