DOLAR
36,21 -0,34%
EURO
37,91 -0,06%
ALTIN
3.413,04 -0,44%
BITCOIN
3.501.744,01 -0,61%

Adalet Bakanı Tunç'tan Bartın'da Doğal Gaz Törenine Vurgu: Yüksek Standartlı Demokrasi

Bakan Tunç, Bartın Ulus ilçesinde doğal gaz verme törenine katıldı ve kritik açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 18:47
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 18:52
Adalet Bakanı Tunç'tan Bartın'da Doğal Gaz Törenine Vurgu: Yüksek Standartlı Demokrasi

Doğal Gaz Töreni Bartın'da Gerçekleşti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'ın Ulus ilçesinde düzenlenen doğal gaz verme törenine katıldı. Törende yaptığı konuşmada, ülkenin yüksek standartlı demokrasiye kavuşturulması gerektiğinin altını çizen Tunç, "Vesayetçi anlayışı tarihe gömdük" ifadelerini kullandı.

Doğal Gaz Çalışmaları Hızla İlerliyor

Bakan Tunç, Ulus ilçesindeki doğal gaz çalışmalarının sadece 7 ayda tamamlandığını belirtti ve Amasra ilçesinde de bu çalışmaların devam ettiğini aktardı. Türkiye geneliyle ilgili önemli veriler paylaşan Tunç, “22 yıl önce sadece 5 ilde doğal gaz vardı, şimdi 81 ilin tamamına doğal gaz ulaştı” diye konuştu.

Doğal Gaz Üretimi ve Türkiye'nin Durumu

Tunç, Türkiye'nin doğal gaz arzında Avrupa'nın dördüncü büyük ülkesi haline geldiğini ve enerji yatırımlarında önemli mesafeler katettiklerini vurguladı. Ayrıca, Sakarya Gaz Sahası'nın günlük doğal gaz üretiminin 7 milyon metreküpe ulaştığını kaydederek, bu kapsamda 8,6 milyon hane için yerli ve milli üretim gerçekleştirildiğini ifade etti.

Petrol Keşifleri ve Ekonomik Kalkınma

Bakan, Gabar’da petrol keşiflerinin dağlardaki teröristlerin temizlenmesi sayesinde kolaylaştığını belirtti. “Oradan çıkan petrol günlük 61 bin varil” diyerek, yeni keşiflerin devam ettiğini ifade etti.

Hedefler ve Gelecek Vizyonu

Tunç, enerji açığının giderilmesi ve ekonomik kalkınma için çaba sarf edeceklerini belirtti. “Bu dönemde nükleer enerjiye adım attık, Mersin Akkuyu'da 4 reaktörden biri faaliyete geçti” açıklamalarında bulundu.

İlk Adımlar ve Protokol

Törenin ardından Bakan Tunç ve protokol üyeleri, meşalelerle doğal gazı ateşledi ve tesisleri inceledi. Törene ayrıca Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Erkan Şahin gibi önemli isimler de katıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'da, Ulus ilçesi doğal gaz verme törenine katıldı. Tunç, burada...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'da, Ulus ilçesi doğal gaz verme törenine katıldı. Tunç, burada konuşma yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'da, Ulus ilçesi doğal gaz verme törenine katıldı. Tunç, burada...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'da, Ulus ilçesi doğal gaz verme törenine katıldı. Tunç, burada konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muş'ta 17 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
2
Erzurum'da Polis, Kızak Onarıp Çocuklarla Eğlendi
3
Şehit Uzman Çavuş Osman Oktay İzmir'de Toprağa Verildi
4
Fidan ve Rubio'dan kritik görüşme: Suriye, Gazze ve Ukrayna-Rusya savaşını masaya yatırdılar
5
Isparta'da Kayıp Çocuk Kemal Aksüzek'in Cenazesi Defnedildi
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Asya Turu: Bölgesel İşbirliği ve 48 Anlaşma

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek