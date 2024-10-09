Adalet Bakanı Tunç'tan Önemli Açıklamalar: Cezasızlık Algısına Son!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Cezasızlık Algısına Yönelik Açıklamalar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM'de gerçekleştirilen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Toplantıda, cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik düzenlemelerin gündemde olduğunu belirtti.

Yargı Reformu Strateji Belgesi

Tunç, Yargı Reformu Strateji Belgesi ile ilgili olarak, "Tüm bu konular, ceza adalet sisteminin etkinliğini artıracak düzenlemeler ile birlikte belgemizde sonuca bağlanacak" şeklinde konuştu. Ayrıca, belge üzerindeki son istişarelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılacağını ifade etti.

Yargı Paketleri

Bakan Tunç, şu anda TBMM'nin gündeminde 9. Yargı Paketi bulunduğunu, 10. Yargı Paketi için ise çalışmaların sürdüğünü vurguladı. Bu paketlerin, toplumun huzurunu bozan suçlarla mücadele açısından önemli değişiklikler içereceğini belirtti.

Kadına Yönelik Şiddet

Kadına yönelik şiddetle ilgili artan vakalar hakkında Tunç, "Kadına yönelik şiddet bizim kırmızı çizgimiz. Kasten öldürme ve yaralama suçları için ağırlaştırılmış cezalar getirmiştik, bunların daha etkin uygulanması noktasında çabalarımız devam edecek" dedi.

Adli ve İdari Kolluk

Adli kolluk ile idari kolluk arasındaki ayrım hakkında bir soru üzerine, Tunç, bu konunun uzun yıllardır tartışıldığını ve önümüzdeki süreçte değerlendirileceğini açıkladı.

Sosyal Medya Platformlarına Erişim Engeli

Sosyal medya platformu Discord'a erişim engeliyle ilgili de konuşan Bakan Tunç, "5651 sayılı yasa kapsamında internet ortamında işlenen suçların önlenmesi gerektiğini vurguladık. Sosyal medya şirketlerinin Türkiye'nin hukuk sistemine saygı duyması gerekiyor." ifadelerini kullandı.