Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Savcı Adayı Mithat Can Yalman için Taziye Mesajı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adana'da hayatını kaybeden savcı adayı Mithat Can Yalman için taziye mesajı yayımlandı.

Yayın Tarihi: 11.01.2025 23:43
Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 23:43
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Savcı Adayı Mithat Can Yalman için Taziye Mesajı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan Taziye Mesajı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adana'da hayatını kaybeden savcı adayı Mithat Can Yalman için bir taziye mesajı yayımladı. Bakan Tunç, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımında, "Adana Adliyesi'nde staj yapan savcı adayımız Mithat Can Yalman'ın hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsü içindeyiz. Savcı adayımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, yaşanan acı olayın hemen ardından adli ve idari soruşturma başlatıldığını belirterek, "Süreç hassasiyetle takip edilmektedir." dedi.

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