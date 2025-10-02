Adana'da 29 firari uyuşturucu hükümlüsü yakalandı

Adana'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 29 firari hükümlü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nin operasyonunda yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 02.10.2025 09:53
Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 09:53
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nden operasyon

Adana'da, uyuşturucu suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen operasyonlarda 29 firari hükümlü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Arananlar, "uyuşturucu ticareti" ve "uyuşturucu madde kullanma" suçlarından 2 ila 24 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezalarına sahipti.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, aranan 29 firari yakalanarak işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

