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Adana'da 3. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı Başladı

Adana'da düzenlenen '3. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı', yerel ekonomiyi destekleyen farklı etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 14:41
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 15:07
Adana'da 3. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı Başladı

Adana'da 3. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı Açıldı

Adana Valiliği'nin himayesinde, TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen '3. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı' kapılarını ziyaretçilere açtı.

Vali Köşger'den Önemli Açıklamalar

Fuarın açılışında konuşan Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana'nın kültürel etkinliklerle zenginleştiğini belirtti. Adanalıların bu organizasyonlara ilgi gösterdiğini ve şehrin bu tür etkinliklerden faydalandığını ifade etti.

Köşger, ayrıca fuarın Adana'da bulunmasının kendilerini mutlu ettiğini vurguladı ve şunları ekledi:

“Tespih sanatı, Türk milletinin ruhunu yansıtan önemli bir değer. Dünyada tespih sanatını bu kadar iyi bilen başka bir millet yok.”

Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Vurgu Yaptığı Değer

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, tespihin Türk kültürü için manevi ve sosyal açıdan büyük bir anlam taşıdığını belirtti. Fuarın önemi konusunda şu sözleri dile getirdi:“Tespih, Türk toplumunun kültürel yaşamı için özel bir yere sahiptir.”

Yüzyıllık Değerli Tespih

Açılış sonrası, katılımcılar stantları gezerek dikkat çeken ürünleri inceledi. Fuarda sergilenen 50 bin dolar değerindeki tespih, ziyaretçilerin ilgisini çekti.

İşletmeci Mehmet Demir, bu özel tespihin, tespit ustası Beylerbeyi Galip tarafından yapıldığını belirtti: “Bu tespih, büyük ölçüleri ve tek parça oluşu ile eşsizdir. 1900'lü yıllarda Alman kaynaklı bir malzeme ile yapılmıştır.”

Tüm bu zengin içeriklerin yanı sıra fuar, 20 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

Adana Valiliği himayesinde TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "3....

Adana Valiliği himayesinde TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "3. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı" kapılarını açtı. Fuara katılanlar, stantları gezerek ürünleri inceledi.

Adana Valiliği himayesinde TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "3....

Adana Valiliği himayesinde TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "3. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı" kapılarını açtı. Fuara katılanlar, stantları gezerek ürünleri inceledi.

Adana Valiliği himayesinde TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "3....

Adana Valiliği himayesinde TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "3. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı" kapılarını açtı. Fuara katılanlar, stantları gezerek ürünleri inceledi.

Adana Valiliği himayesinde TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "3....

Adana Valiliği himayesinde TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "3. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı" kapılarını açtı. Fuara katılanlar, stantları gezerek ürünleri inceledi.

Adana Valiliği himayesinde TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "3....

Adana Valiliği himayesinde TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "3. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı" kapılarını açtı. Fuara katılanlar, stantları gezerek ürünleri inceledi.

Adana Valiliği himayesinde TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "3....

Adana Valiliği himayesinde TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "3. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı" kapılarını açtı. Fuara katılanlar, stantları gezerek ürünleri inceledi.

Adana Valiliği himayesinde TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "3....

Adana Valiliği himayesinde TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "3. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı" kapılarını açtı. Fuara katılanlar, stantları gezerek ürünleri inceledi.

Adana Valiliği himayesinde TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "3....

Adana Valiliği himayesinde TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "3. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı" kapılarını açtı. Fuara katılanlar, stantları gezerek ürünleri inceledi.

Adana Valiliği himayesinde TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "3....

Adana Valiliği himayesinde TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "3. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı" kapılarını açtı. Fuara katılanlar, stantları gezerek ürünleri inceledi.

Adana Valiliği himayesinde TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "3....

Adana Valiliği himayesinde TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "3. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı" kapılarını açtı. Fuara katılanlar, stantları gezerek ürünleri inceledi.

Adana Valiliği himayesinde TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "3....

Adana Valiliği himayesinde TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "3. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı" kapılarını açtı. Fuara katılanlar, stantları gezerek ürünleri inceledi.

Adana Valiliği himayesinde TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "3....

Adana Valiliği himayesinde TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "3. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı" kapılarını açtı. Fuara katılanlar, stantları gezerek ürünleri inceledi.

Adana Valiliği himayesinde TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "3....

Adana Valiliği himayesinde TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "3. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı" kapılarını açtı. Fuara katılanlar, stantları gezerek ürünleri inceledi.

Adana Valiliği himayesinde TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "3....

Adana Valiliği himayesinde TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "3. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı" kapılarını açtı. Fuara katılanlar, stantları gezerek ürünleri inceledi.

Adana Valiliği himayesinde TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "3....

Adana Valiliği himayesinde TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "3. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı" kapılarını açtı. Fuara katılanlar, stantları gezerek ürünleri inceledi.

Adana Valiliği himayesinde TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "3....

Adana Valiliği himayesinde TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "3. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı" kapılarını açtı. Fuara katılanlar, stantları gezerek ürünleri inceledi.

Adana Valiliği himayesinde TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "3....

Adana Valiliği himayesinde TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "3. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı" kapılarını açtı. Fuara katılanlar, stantları gezerek ürünleri inceledi.

Adana Valiliği himayesinde TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "3....

Adana Valiliği himayesinde TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "3. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı" kapılarını açtı. Fuara katılanlar, stantları gezerek ürünleri inceledi.

Adana Valiliği himayesinde TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "3....

Adana Valiliği himayesinde TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "3. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı" kapılarını açtı. Fuara katılanlar, stantları gezerek ürünleri inceledi.

Adana Valiliği himayesinde TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "3....

Adana Valiliği himayesinde TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "3. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı" kapılarını açtı. Fuara katılanlar, stantları gezerek ürünleri inceledi.

Adana Valiliği himayesinde TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "3....

Adana Valiliği himayesinde TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "3. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı" kapılarını açtı. Fuara katılanlar, stantları gezerek ürünleri inceledi.

Adana Valiliği himayesinde TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "3....

Adana Valiliği himayesinde TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "3. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı" kapılarını açtı. Fuara katılanlar, stantları gezerek ürünleri inceledi.

Adana Valiliği himayesinde TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "3....

Adana Valiliği himayesinde TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "3. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı" kapılarını açtı. Fuara katılanlar, stantları gezerek ürünleri inceledi.

Adana Valiliği himayesinde TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "3....

Adana Valiliği himayesinde TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "3. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı" kapılarını açtı. Fuara katılanlar, stantları gezerek ürünleri inceledi.

Adana Valiliği himayesinde TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "3....

Adana Valiliği himayesinde TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "3. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı" kapılarını açtı. Fuara katılanlar, stantları gezerek ürünleri inceledi.

Adana Valiliği himayesinde TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "3....

Adana Valiliği himayesinde TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "3. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı" kapılarını açtı. Fuara katılanlar, stantları gezerek ürünleri inceledi.

Adana Valiliği himayesinde TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "3....

Adana Valiliği himayesinde TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "3. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı" kapılarını açtı. Fuara katılanlar, stantları gezerek ürünleri inceledi.

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