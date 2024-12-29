Adana'da 33 Yıl 5 Ay Hapis Cezaevi Kaçkını Yakalandı

Adana'da Firari Hükümlü Yakalandı

Adana'da çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan hakkında 33 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Şenol D.'nin Sarıçam ilçesi Osmangazi Mahallesi'ndeki evde saklandığını tespit etti.

Operasyon ve Ele Geçirilenler

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, Şenol D. yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerin evde yaptığı incelemede, ruhsatsız tabanca, 13 uyuşturucu hap, 405 gram uyuşturucu ve bir hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca, Şenol D.'nin mala zarar verme ve kasten yaralama suçlarından da arandığı öğrenildi.

Yasal Süreç Başlatıldı

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Adana'da gerçekleşen bu olay, yerel güvenlik güçlerinin suçlamaları ciddiyetle ele aldığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Adana'da "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan hakkında 33 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Adana'da "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan hakkında 33 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.