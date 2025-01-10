Adana'da 4 Otomobilden Hırsızlık Yapan Zanlı Tutuklandı

Adana'da park halindeki 4 otomobilden hırsızlık yapan şüpheli, güvenlik kamerası görüntüleriyle yakalandı ve tutuklandı.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 10:22
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 10:22
Adana'da 4 Otomobilden Hırsızlık Yapan Zanlı Tutuklandı

Adana'da Hırsızlık Operasyonu

Adana'da park halindeki 4 otomobilden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı. Olay, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerle aydınlatıldı.

Olayın Detayları

Kentteki hırsızlık olayı, farklı tarihlerde meydana geldi. Şüpheli S.G, 3 cep telefonu, 18 bin 500 lira, 1300 dolar, 100 avro, bir tam, 2 yarım ve 4 çeyrek altın çalarak 4 otomobili hedef aldı.

Operasyon ve Tutuklama

İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olaylarını tek bir kişinin gerçekleştirdiğini belirledi. Yüreğir ilçesindeki bir adrese düzenlenen operasyonla zanlı yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Öte yandan, zanlının Sarıçam ilçesinde piknikteki bir ailenin park halindeki aracından hırsızlık yapma anı, başka bir aracın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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