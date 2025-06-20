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Adana'da 6,5 Milyon Makaron Operasyonu: 2 Gözaltı

Adana'da yapılan operasyonda 6,5 milyon makaron ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 20.06.2025 10:03
Güncelleme Tarihi: 20.06.2025 10:03
Adana'da 6,5 Milyon Makaron Operasyonu: 2 Gözaltı

Adana'da 6,5 Milyon Makaron Ele Geçirildi

Adana'da gerçekleştirilen operasyonla birlikte 6 milyon 500 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 şüpheli gözaltına alındı.

Önemli Detaylar

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Sarıçam ve Seyhan ilçelerine bağlı bölgelerde durdurulan bir tır ve minibüste arama yaptı. Yapılan arama neticesinde büyük miktarda makaron bulundu.

Gözaltına alınan sürücüler, işlemler için emniyete götürüldü. Operasyon, Adana'daki kaçakçılık faaliyetlerine karşı yürütülen mücadelenin bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Adana'da 6 milyon 500 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına...

Adana'da 6 milyon 500 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da 6 milyon 500 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına...

Adana'da 6 milyon 500 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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