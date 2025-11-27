Adana'da 6. katta yangın: Daire alevlere teslim oldu

Adana Çukurova Yurt Mahallesi'nde 11 katlı binanın 6’ncı katında çıkan yangın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi; itfaiye müdahalesiyle söndürüldü, yaralanma yok.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 12:56
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 12:56
Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi'nde bulunan 11 katlı bir apartmanın 6’ncı katında sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü ve olay çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Yangını fark eden ev sahibi, evden çıkarak canını güçlükle kurtardı. Yangının çıktığı 6’ncı kat nedeniyle üst katlarda da hasar oluştu; evdeki eşyaların tamamı kullanılamaz hale geldi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangının daha fazla yayılmasına izin vermeden müdahale ederek alevleri söndürdü. Olayda yaralanan olmadı.

Polis ekipleri, yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlattı.

