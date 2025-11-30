Adana’da Araçta 34 bin 176 Sentetik Hap Bulundu: Sürücü Tutuklandı

Adana’da araçta 34 bin 176 sentetik hap ele geçirildi

Yüreğir'de durdurulan araçta bulunan kutu ve poşetlerde yakalandı

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, Cumhuriyet Mahallesi Karataş Caddesi’nde şüphe üzerine Ekrem A.’nın kullandığı aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, kutu ve poşetlerde 34 bin 176 sentetik hap bulundu. Ekipler, olay yerinde sürücüyü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ekrem A., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

ADANA'DA ARACINDA 34 BİN 176 SENTETİK HAP ELE GEÇİRİLEN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI.