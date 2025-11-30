Adana’da Araçta 34 bin 176 Sentetik Hap Bulundu: Sürücü Tutuklandı

Adana Yüreğir'de durdurulan araçta 34 bin 176 sentetik hap ele geçirildi; sürücü Ekrem A. gözaltına alınıp tutuklandı.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 15:49
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 15:49
Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, Cumhuriyet Mahallesi Karataş Caddesi’nde şüphe üzerine Ekrem A.’nın kullandığı aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, kutu ve poşetlerde 34 bin 176 sentetik hap bulundu. Ekipler, olay yerinde sürücüyü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ekrem A., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

