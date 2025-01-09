Adana'da Boşanma Aşamasındaki Kadın, Otobüs Şoförünü Bıçakladı

ADANA'DA ŞOK EDİCİ SALDIRI

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, otobüs şoförü Mehmet A. (26) duraktan yolcularını alarak hareket ettiği sırada, boşanma aşamasındaki eşi Sabriye A. (26) tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırı anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olayın Detayları

Sefa Özler Caddesi'nde gerçekleşen olayda, şoför Mehmet A'nın aracı hareket ettiği esnada, eşi Sabriye A. sürücünün üzerine biber gazı sıktıktan sonra bıçakla saldırdı. Mehmet A, kolundan ve boynundan yaralandı.

Saldırının ardından Sabriye A, otobüsten inerek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Mehmet A, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Zanlının Yakalanması

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Sabriye A'yı olay yerinin yakınındaki bir sokakta yakaladı. Emniyete götürülen Sabriye A, ifadesinde, eşinin 2.5 yaşındaki çocuklarını hafta sonları birlikte geçirdiğini ve sonrasında çocukları kendisine göstermediği gerekçesiyle sinirlendiğini belirtti.

Adli Süreç

Yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Sabriye A, nöbetçi sulh ceza hakimliğince konutu terk etmeme adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Yaralanan Mehmet A'nın hastanedeki tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Olayın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otobüs duraktan yolcularını alırken arka kapıdan binen Sabriye A'nın, sürücü Mehmet A'ya önce biber gazı sıkıp ardından bıçakla saldırdığı görülüyor. Sabriye A'nın, kendisine engel olmaya çalışan yolculara "Karışmayın, benim çocuğumu kaçırdılar." dediği de duyuluyor.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otobüs şoförünün duraktan hareket ettiği sırada boşanma aşamasındaki karısı tarafından bıçaklanması güvenlik kamerasınca kaydedildi. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı olay yerinin yakınındaki bir sokakta yakaladı. Zanlı Sabriye A (ortada), nöbetçi sulh ceza hakimliğince konutu terk etmeme adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.