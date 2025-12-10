DOLAR
Kırıkkale OSB'de İkinci Yangın Kontrol Altına Alındı — Alfa Solar Enerji'de Akü Tutuştu

Yahşihan OSB'de kimya fabrikasına müdahale sürerken, Alfa Solar Enerji'nin enerji odasındaki akülerin tutuşması sonucu çıkan ikinci yangın kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 16:05
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 16:05
Kırıkkale OSB'de İkinci Yangın Kontrol Altına Alındı — Alfa Solar Enerji'de Akü Tutuştu

Kırıkkale OSB'de İkinci Yangın Kontrol Altına Alındı

Olayın Detayları

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesindeki Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi 2. Sokakta öğlen saatlerinde çıkan kimya fabrikası yangınına müdahale devam ederken, aynı OSB'de bulunan Alfa Solar Enerji firmasının enerji odasında da yangın çıktı.

OSB’deki elektrik kesintisi sebebiyle devreye giren akülerin tutuşması sonucu başlayan yangın için, diğer yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin bir kısmı fabrikanın bulunduğu bölgeye sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle fabrikanın ana binasının dışında kalan bölümde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

