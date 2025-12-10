Kırıkkale OSB'de İkinci Yangın Kontrol Altına Alındı — Alfa Solar Enerji'de Akü Tutuştu

Kırıkkale OSB'de İkinci Yangın Kontrol Altına Alındı

Olayın Detayları

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesindeki Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi 2. Sokakta öğlen saatlerinde çıkan kimya fabrikası yangınına müdahale devam ederken, aynı OSB'de bulunan Alfa Solar Enerji firmasının enerji odasında da yangın çıktı.

OSB’deki elektrik kesintisi sebebiyle devreye giren akülerin tutuşması sonucu başlayan yangın için, diğer yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin bir kısmı fabrikanın bulunduğu bölgeye sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle fabrikanın ana binasının dışında kalan bölümde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

KIRIKKALE'DE AYNI OSB'DE ÇIKAN İKİNCİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI