AFAD Aydın İl Müdürü Yalçın Mumcu Söke Belediye Başkanı Arıkan’ı Ziyaret Etti

Afet yönetimi, koordinasyon ve eğitim işbirliği öne çıktı

AFAD Aydın İl Müdürü Yalçın Mumcu, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette kentte afet yönetimi, koordinasyon süreçleri ve risklere karşı iş birliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Başkan Arıkan, AFAD'ın yürüttüğü çalışmaların önemine dikkat çekerek kurumlar arası dayanışmanın afetlere hazırlık açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

İl Müdürü Mumcu ise misafirperverliği için Başkan Arıkan'a teşekkür etti; Söke'de afet farkındalığının artırılması ve eğitim faaliyetlerinin sürdürülmesine yönelik görüş alışverişinde bulundu.

Ayrıca İl Müdürü Yalçın Mumcu, Başkan Arıkan'a Aydın Valisi Yakup Canbolat imzalı bir teşekkür belgesi takdim etti. Belgedeki ifadeler şöyle:

2025 yılında ilimizde meydana gelen orman yangınlarıyla mücadelede sergilediğiniz kararlı duruş, üstün hizmet anlayışı ve etkin koordinasyon; ormanlarımızın ve doğal varlıklarımızın korunmasına önemli katkı sağlamıştır. Zorlu şartlarda göstermiş olduğunuz özverili çalışmalar dolayısıyla teşekkür eder, başarılı çalışmalarınızın devamını dilerim

AFAD AYDIN İL MÜDÜRÜ YALÇIN VE BAŞKAN ARIKAN