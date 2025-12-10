Afyonkarahisar'da Polis Denetimi: 16 Aranan Yakalandı, Uyuşturucu ve Silah Ele Geçti

Afyonkarahisar'da Polis Denetim Raporu Açıklandı
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, son bir hafta içinde gerçekleştirdikleri denetimlerin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Yapılan çalışmaların ayrıntıları, kentte güvenlik ve asayişi sağlama yönündeki kararlılığı bir kez daha gösterdi.
Denetimlerde Yakalanan ve Ele Geçirilenler
Açıklamada, "Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 16 kişi yakalanırken, 8.356 şahıs ve 2.303 aracın sorgusu yapılmıştır" ifadelerine yer verildi.
Denetimler kapsamında ayrıca 2 kurusıkı tabanca, 1 tüfek ve 29 bıçak ele geçirildi; bıçaklarla ilgili olarak 29 şahsa 85.637 TL idari yaptırım Uyuşturucuya yönelik bulgularda ise 171 adet sentetik ecza maddesi ile 6 adet uyuşturucu madde emdirilmiş peçete ve değişik tür ve miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Polis ekiplerinin yoğun denetimleri, aranan şahısların yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesiyle sonuçlanarak, Afyonkarahisar'da kamu güvenliğinin korunmasına önemli katkı sağladı.
