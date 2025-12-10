Afyonkarahisar'da Polis Denetimi: 16 Aranan Yakalandı, Uyuşturucu ve Silah Ele Geçti

Afyonkarahisar'da Polis Denetim Raporu Açıklandı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, son bir hafta içinde gerçekleştirdikleri denetimlerin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Yapılan çalışmaların ayrıntıları, kentte güvenlik ve asayişi sağlama yönündeki kararlılığı bir kez daha gösterdi.

Denetimlerde Yakalanan ve Ele Geçirilenler

Açıklamada, "Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 16 kişi yakalanırken, 8.356 şahıs ve 2.303 aracın sorgusu yapılmıştır" ifadelerine yer verildi.