DOLAR
42,6 -0,05%
EURO
49,62 -0,12%
ALTIN
5.751,06 0,23%
BITCOIN
3.920.937,79 1,08%

Afyonkarahisar'da Polis Denetimi: 16 Aranan Yakalandı, Uyuşturucu ve Silah Ele Geçti

Afyonkarahisar'da son bir haftada yapılan polis denetimlerinde 16 aranan yakalandı; uyuşturucu, silah ve bıçak ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 16:05
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 16:05
Afyonkarahisar'da Polis Denetimi: 16 Aranan Yakalandı, Uyuşturucu ve Silah Ele Geçti

Afyonkarahisar'da Polis Denetim Raporu Açıklandı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, son bir hafta içinde gerçekleştirdikleri denetimlerin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Yapılan çalışmaların ayrıntıları, kentte güvenlik ve asayişi sağlama yönündeki kararlılığı bir kez daha gösterdi.

Denetimlerde Yakalanan ve Ele Geçirilenler

Açıklamada, "Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 16 kişi yakalanırken, 8.356 şahıs ve 2.303 aracın sorgusu yapılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Denetimler kapsamında ayrıca 2 kurusıkı tabanca, 1 tüfek ve 29 bıçak ele geçirildi; bıçaklarla ilgili olarak 29 şahsa 85.637 TL idari yaptırım

Uyuşturucuya yönelik bulgularda ise 171 adet sentetik ecza maddesi ile 6 adet uyuşturucu madde emdirilmiş peçete ve değişik tür ve miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Polis ekiplerinin yoğun denetimleri, aranan şahısların yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesiyle sonuçlanarak, Afyonkarahisar'da kamu güvenliğinin korunmasına önemli katkı sağladı.

AFYONKARAHİSAR’DA POLİS TARAFINDAN YAPILAN DENETİMLERDE ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 16 KİŞİ...

AFYONKARAHİSAR’DA POLİS TARAFINDAN YAPILAN DENETİMLERDE ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 16 KİŞİ YAKALANIRKEN, DENETİMLERDE AYRICA UYUŞTURUCU MADDELER, SİLAH VE BIÇAK DA ELE GEÇİRİLDİ.

AFYONKARAHİSAR’DA POLİS TARAFINDAN YAPILAN DENETİMLERDE ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 16 KİŞİ...

İLGİLİ HABERLER

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nazilli'de firari C.G. 'komşu kılığında' operasyonla yakalandı
2
Düzce'de Narkotik Operasyonu: Uyuşturucu Satan Genç Tutuklandı
3
Çarşamba'da Umre Hazırlık Kursu: Diyanet Yolcuları Bilinçlendiriyor
4
Kocaeli İzmit'te 2022 Kavgada Dava Yeniden Görüldü: Ertaş Özariş'e Tahrik İndirimi
5
Erzurum'da 37 Kaçak Göçmen ve 10 Organizör Yakalandı
6
TUSAŞ Şehidinin Kızı Ece Naz Kanseri Yenip Pilot Koltuğuna Oturdu
7
Samsun Çarşamba'da hafif ticari aracın çarptığı bisikletli ağır yaralandı

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi