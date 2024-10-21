Adana'da Çiftlikte İş Arkadaşını Öldüren Sanık Yargılanıyor

Adana'da İş Arkadaşını Öldüren Sanık Hakim Karşısında

Adana'nın Seyhan ilçesinde, birlikte çalıştığı kişiyi av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılamasına başlandı. Dörtağaç Mahallesi'ndeki çiftlikte meydana gelen olayda, 27 yaşındaki Ramazan Gülsever'in hayatını kaybetmesi üzerine E.B. (69) hakkında yasal süreç başlatıldı.

Duruşma Bilgileri

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmada, sanık E.B. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmaya taraf avukatları ve Gülsever'in ailesi de katılarak mahkeme salonunda hazır bulundu.

Sanığın Savunması

Sanık E.B., savunmasında Gülsever'in kendisine hakaret ettiğini öne sürdü. "Bahçede çalışırken yanıma gelip bana tokat attı. Korkutmak amacıyla tüfekle ateş ettim, öldürme niyetim yoktu." şeklinde ifade verdi.

Gülsever'in Ailesinin İfadeleri

Ramazan Gülsever'in kardeşi M. Gülsever, sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, sanık ve ağabeyinin olay günü para meselesi yüzünden tartıştığını, ağabeyinin sanığa hakaret etmediğini savundu. M. Gülsever, cinayetin çiftlik işleri için oradan ayrılmaya çalıştıkları sırada gerçekleştiğini belirtti.

Mahkeme Kararı

Cumhuriyet savcısının görüşü ve avukatların taleplerinin ardından mahkeme heyeti, E.B.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. E.B. hakkında 8 Kasım 2023'te gerçekleşen olay sonrasında "kasten öldürme" suçlamasıyla müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.