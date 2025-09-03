DOLAR
Adana’da DEAŞ’a Para Ulaştırmakla Suçlanan A.G.’ye 10 Yıla Kadar Hapis İstemi

Adana'da DEAŞ üyelerine para ulaştırdığı iddia edilen tutuksuz A.G. hakkında 'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi' suçundan 5-10 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 10:04
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 10:04
Cumhuriyet savcılığının yürüttüğü soruşturma sonrası hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan A.G. hakkında, 'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianame ve deliller

İddianamede, sanığın DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı ve iltisaklı olduğu, kentte örgüt lehine aktif faaliyet yürüttüğü ve örgüte finansal kaynak sağlamak amacıyla para topladığı ileri sürüldü. Mali Suçları Araştırma Kurulu raporuna göre, hakkında soruşturma yürütülen B.K. tarafından banka hesabına gönderilen 1805 lira tutarındaki paranın örgüt üyelerine ulaştırıldığı bilgisi yer aldı.

İddianamede ayrıca sanığın cep telefonundaki incelemede örgütsel yazışmalar bulunduğu kaydedildi ve bu yazışmalar delil olarak gösterildi.

Sanığın savunması ve yargılama

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen A.G.'nin tutuksuz yargılanmasına devam edilecek ve duruşmanın ilerleyen günlerde başlaması bekleniyor.

