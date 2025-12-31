Adana'da depremzedeler yeni yıla TOKİ konutlarında giriyor

Devlet tarafından yapılan konutlar hak sahiplerine teslim ediliyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan yüzbinlerce vatandaş için TOKİ tarafından deprem konutları yapıldı ve teslimatları sürdü. Bugüne kadar 455 bin konut hak sahiplerine teslim edilirken, çok sayıda depremzede yeni yıla yeni evlerinde girecek.

Adana'da yaşayan depremzedeler arasında yer alan 71 yaşındaki Elif Toyguş, 6 Şubat depremlerinde merkez Çukurova ilçesindeki Mete Apartmanı'nın yıkılmasıyla evsiz kaldı. Toyguş ve torunları şimdi kendilerine tahsis edilen Karahan Mahallesi'ndeki TOKİ dairesinde yaşıyor.

Elif Toyguş: Allah devletimizden, yapanlardan razı olsun. Çok güzel olmuş evler, burada torunlarımla kalıyorum. En azından kafamızı sokacak bir yuvamız oldu. Deprem dönemi çok zorluk çektik, evden çorapsız indik. Devletimiz bizlere sahip çıktı.

Toyguş, yeni yıla yeni evinde girecek olmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve emeği geçenlere dua etti.

