DOLAR
42,96 -0,07%
EURO
50,6 -0,2%
ALTIN
5.949,5 0,87%
BITCOIN
3.822.860,53 -1,22%

Adana'da depremzedeler yeni yıla TOKİ konutlarında giriyor

Adana depremzedeleri, TOKİ tarafından teslim edilen konutlara yerleşerek yeni yıla yeni evlerinde giriyor; bugüne kadar 455 bin konut teslim edildi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 14:43
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 14:43
Adana'da depremzedeler yeni yıla TOKİ konutlarında giriyor

Adana'da depremzedeler yeni yıla TOKİ konutlarında giriyor

Devlet tarafından yapılan konutlar hak sahiplerine teslim ediliyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan yüzbinlerce vatandaş için TOKİ tarafından deprem konutları yapıldı ve teslimatları sürdü. Bugüne kadar 455 bin konut hak sahiplerine teslim edilirken, çok sayıda depremzede yeni yıla yeni evlerinde girecek.

Adana'da yaşayan depremzedeler arasında yer alan 71 yaşındaki Elif Toyguş, 6 Şubat depremlerinde merkez Çukurova ilçesindeki Mete Apartmanı'nın yıkılmasıyla evsiz kaldı. Toyguş ve torunları şimdi kendilerine tahsis edilen Karahan Mahallesi'ndeki TOKİ dairesinde yaşıyor.

Elif Toyguş: Allah devletimizden, yapanlardan razı olsun. Çok güzel olmuş evler, burada torunlarımla kalıyorum. En azından kafamızı sokacak bir yuvamız oldu. Deprem dönemi çok zorluk çektik, evden çorapsız indik. Devletimiz bizlere sahip çıktı.

Toyguş, yeni yıla yeni evinde girecek olmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve emeği geçenlere dua etti.

Depremzedeler yeni yıla, yeni evlerinde giriyor

Depremzedeler yeni yıla, yeni evlerinde giriyor

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Duran: ’Türkiye Yüzyılı’ ile ’Terörsüz Türkiye’ hedefinde güven ve istikrarı güçlendireceğiz
2
Bolu'da Kar ve Buz Sarkıtları Hayatı Tehdit Ediyor
3
BUDO'da Hava Engeli: 1 Ocak 2026'da İki Sefer İptal
4
Erzurum'da Hayat Kurtaran Operasyon: 9 cm'lik Aort Anevrizması Başarıyla Tedavi Edildi
5
Dilovası Belediyesi karla mücadelede hazır: Ekipler sahada
6
Diyadin'de Kar Sevinci: Çocuklar Kardan Adam Yaptı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları