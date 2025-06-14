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Adana'da Dolandırıcılık Operasyonu: 7 Zanlıdan 4'ü Tutuklandı

Adana'da sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı. Operasyon detayları ve şüphelilerin yakalanma süreci ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 14.06.2025 10:27
Güncelleme Tarihi: 14.06.2025 10:27
Adana'da Dolandırıcılık Operasyonu: 7 Zanlıdan 4'ü Tutuklandı

Adana'da Dolandırıcılık Skandalı

Adana'da sosyal medya ve ilan siteleri üzerinden dolandırıcılık faaliyetleri sürdürdükleri iddia edilen 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği, dolandırıcılık olaylarıyla ilgili yaptığı çalışmalarda, 13 satıcıyı dolandıran şüphelilerin izini sürdü.

Dolandırıcıların Yöntemleri

İlk belirlemelere göre, dolandırıcılardan oluşan çetenin, sosyal medya üzerinden ürün almak amacıyla evlerine çağırdıkları satıcıları, çeşitli yöntemlerle suçlarının mağduru haline getirdikleri öğrenildi. Tantanacılık olarak bilinen yöntemin yanı sıra, siparişi veren kadınların dolandırıcılık kısmında kullanılan istismar edici taktikler uygulandığı iddia ediliyor. Zaman zaman müştekilere tehditler savurulurken, bazen de ürünü alıp paralarını banka hesaplarına yatıracakları vaadiyle dolandırıcılık yapıldığı kaydedildi.

Operasyonun Detayları

Polis güçleri, Cono aşireti olarak bilinen grubun üyelerine yönelik olarak geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyona özel harekat ekipleri de destek verdi. Yapılan baskınlarda, Çağla D., Emirhan D., Cezmik D., Soner D., Hazel O., Hazal Y., ve Nizar O. isimli şüpheliler evlerinde gözaltına alındı.

Adli Süreç ve Tutuklamalar

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanan kişiler arasında Emirhan D., Çağla D., Cezmik D. ve Hazel O. yer alırken, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da sosyal medya ve ilan sitelerine koyulan ürünleri alacaklarını söyleyerek evlerine...

Adana'da sosyal medya ve ilan sitelerine koyulan ürünleri alacaklarını söyleyerek evlerine çağırdıkları satıcıları farklı yöntemlerle dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

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