Adana'da Ecrimisil Dolandırıcılığı: 13 Zanlıdan 5'i Tutuklandı

Adana'da kendilerini kamu görevlisi gösterip ecrimisil yöntemiyle 50 kişiyi yaklaşık 80 milyon lira dolandırdıkları iddia edilen 13 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Yayın Tarihi: 11.10.2025 10:27
Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 10:27
Operasyon ve gözaltılar

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 5'i tutuklandı, diğer 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmanın ayrıntıları

KOM ekipleri, zanlıların ecrimisil yöntemiyle hazineye ait arazileri kiralama veya sahte tapu düzenleyerek satma vaadiyle toplam 50 kişiyi yaklaşık 80 milyon lira dolandırdığını tespit etti. Yaklaşık bir yıl süren teknik ve fiziki takip sonrası belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ele geçirilen deliller

Operasyonda yapılan aramalarda başkaları adına düzenlenmiş 37 tapu senedi, 30 sahte belge ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Operasyonda yakalanan şüpheliler arasında, "kasten öldürme", "kasten yaralama" ve "tehdit" suçlarından hükümlü olup cezası 12 yıl 2 ay 20 gün olarak kesinleşmiş bir kişinin de bulunduğu bildirildi.

Adliyeye sevk ve suçlamalar

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. Savcılık ve mahkeme süreci sonucunda 5 zanlı tutuklandı, diğer 8 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 5'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

