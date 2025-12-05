Marmaris'te fırtına: İskeleye çarpan tekne karaya oturdu

Marmaris'te sağanak ve fırtına sonucu iskeleye çarpan tekne karaya oturdu; sabah saatleriyle birlikte karaya oturan tekne sayısı 4'e yükseldi.

Yayın Tarihi: 05.12.2025 13:54
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 13:54
Denizde sürüklenen teknelerden biri iskeleye çarparak karaya vurdu

Muğla’nın Marmaris ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına, sabah saatlerinden itibaren şiddetini artırdı. Kötü hava koşulları denizde de etkisini gösterirken bazı tekneler sürüklenerek kıyıya vurdu.

Sabah saatlerinde Hisarönü Körfezi İnbükü Koyu’nda Türk bayraklı üç gezi teknesi — Granitsa, Kastabos ve Wiseone — karaya oturmuştu. Ardından Uzunyalı mevkiinde bir gezi teknesinin iskeleye çarpıp karaya oturduğu bildirildi. Böylece karaya oturan tekne sayısı 4 olarak kaydedildi.

Yapılan ilk incelemelerde teknelerde herhangi bir can kaybı ve çevre kirliliği tespit edilmedi. Yetkililer olumsuzluklara karşı sahada önlemlerini artırırken, ekipler devriyelerini sürdürmeye devam ediyor.

