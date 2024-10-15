Adana'da Eş ve Oğlunu Öldüren Sanığa Ağır Ceza

Adana'da Aile Katliamı Davası

Adana'nın Çukurova ilçesinde, eşi ve 16 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Cem Suna, mahkeme tarafından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Dava Süreci ve Savcının İddiası

12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmaya, sanık Cem Suna, öldürdüğü eşi Deniz Suna'nın annesi N.T., bazı tanıklar ve taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı, Cem Suna'nın olay günü bilinmeyen bir sebepten dolayı eşi ile oğlu Alperen Suna'yı bıçakladığını ifade ederek, sanığın "eş olan kadını canavarca hisle kasten öldürme" ve "alt soydan akrabayı kasten öldürme" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Savcı, olay yerinde başkalarına ait hiçbir DNA izi olmadığına da dikkat çekti.

Sanığın İfadesi

Cem Suna, suçlamaları reddederek, "Benim dünyam başıma yıkıldı. Eşimi ve evladımı kaybettim. Bu cinayeti ben işlemedim. Olayla ilgili kapsamlı bir araştırma yapılmadı. Tahilim ve beraatım talep ediyorum," dedi.

Mahkeme Kararı

Mahkeme heyeti, Cem Suna’nın tutukluluk halinin devamına ve ağırlaştırılmış müebbet cezasına karar verdi.

Deniz Suna'nın Annesinin Açıklamaları

Duruşma sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan N.T., "Cem Suna, 'çok iyi bir babaydım, çok iyi bir eştim' diyerek bizlere masal anlattı. Kızımı ve torunumu katleden bu kişi, o kadar rahat ki anlatamam. Ben geceleri uyuyamıyorum," şeklinde konuştu.

Olayın Detayları

Olay, 19 Ağustos 2023'te Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'ndeki bir apartmanın 9. katındaki dairede gerçekleşti. Cem Suna, eşi Deniz ve oğlu Alperen'i bıçaklayarak öldürdüğü için 4 Eylül 2023'te tutuklandı. Ayrıca sanığa karşı 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.