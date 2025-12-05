Adana'da Geleceğin Liderleri Akademisi Başladı

Adana’da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürlüğü ve Çukurova Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen Geleceğin Liderleri Akademisi programı, üniversite öğrenci topluluklarının başkanlarına yönelik olarak gerçekleştirildi.

Programın amacı ve içeriği

Programın, etkili liderlik, iletişim becerileri, kariyer planlaması ve yöneticilik vizyonu gibi alanlarda öğrenci liderlerine kapsamlı bir gelişim süreci sunmayı hedeflediği belirtildi.

Açılış konuşması

Açılışta konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürü Mustafa Yalınız, akademinin gençlere geniş bir gelişim zemini sunduğunu vurgulayarak, "Geleceğin Liderleri Akademisi sadece bir eğitim değil; bir vizyon geliştirme ve öz farkındalık kazanma yolculuğudur" dedi.

Program süreci ve sertifikasyon

Yalınız, program sürecinde katılımcıların alanında uzman isimlerle bir araya geleceğini belirterek, "Önümüzdeki 6 ay boyunca sizleri hem bugüne hem de geleceğe hazırlayacak çok önemli konular ele alınacak. Ayrıca, kamu ve özel sektörden alanında önemli isimleri de ağırlayarak, onların deneyim ve birikimlerinden istifade edeceğiz" şeklinde konuştu.

Eğitim dönemi sonunda akademiyi başarıyla tamamlayan öğrencilere katılım sertifikası verileceği kaydedildi.

