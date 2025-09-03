DOLAR
Adana'da Halı Saha Kavgası: 1'i Ağır 2 Yaralı

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde halı saha maçında taşlı ve sopalı kavgada İ.O. ağır, R.O. yaralandı; jandarma şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 23:05
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 23:05
Saimbeyli, Gökmenler Mahallesi — Olayın Detayları

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, Gökmenler Mahallesi'ndeki bir halı sahada oynanan maç sırasında iki grup arasında başlayan tartışma, maçın sonunda taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgada İ.O. ile R.O. yaralandı. Yaralılardan İ.O.'nın durumu ağır olduğu bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kozan'daki ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan İ.O., Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma, olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

