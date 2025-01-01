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Adana'da İsrail'in Filistin Saldırılarına Protesto

Adana'da sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı Taş Köprü'de toplandı ve protesto gösterisi düzenledi.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 10:41
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 10:49
Adana'da İsrail'in Filistin Saldırılarına Protesto

Adana'da İsrail'in Filistin'e Yönelik Saldırıları Protesto Edildi

İsrail'in Filistin'e yönelik artan saldırıları, Adana'da büyük bir protesto gösterisi ile kınandı. Bazı sivil toplum kuruluşları öncülüğünde gerçekleştirilen eylemde, vatandaşlar Taş Köprü'de bir araya geldi.

Protesto sırasında grup, ellerinde dövizler ve pankartlarla, saldırılara karşı sloganlar atıp tekbir getirdi. Katılımcılar, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılara tepki gösterirken, savaş mağduru sivillerin yanında olduklarını vurguladılar.

Göstericiler, hayatını kaybedenler için dua ettikten sonra, gerçekleştirilen basın açıklamasıyla etkinliklerini sonlandırdı. Etkinliğin ardından grup, sessizce dağıldı.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, Adana'da protesto edildi. Bazı sivil toplum kuruluşları...

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, Adana'da protesto edildi. Bazı sivil toplum kuruluşları öncülüğünde Taş Köprü'de toplanan grup, İsrail'in Filistin'deki saldırılarına tepki gösterdi.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, Adana'da protesto edildi. Bazı sivil toplum kuruluşları...

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, Adana'da protesto edildi. Bazı sivil toplum kuruluşları öncülüğünde Taş Köprü'de toplanan grup, İsrail'in Filistin'deki saldırılarına tepki gösterdi.

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