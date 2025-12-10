Adana'da Kadınlar Sokak Ortasında Saç Saça Kavga Etti

Olay Yeri ve Görüntüler

Adana'da bir grup kadın, sokak ortasında kavga etti; o anlar kameralara yansıdı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir Mahallesi Melekgirmez Sokak'ta meydana geldi. Bir grup kadın, henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve kadınlar sokak ortasında saç saça baş başa kavgaya tutuştu. O anlar ise cep telefonuyla görüntülendi.

