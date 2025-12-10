DOLAR
42,59 -0,04%
EURO
49,59 -0,06%
ALTIN
5.746,34 0,31%
BITCOIN
3.920.576,73 1,07%

Adana'da Kadınlar Sokak Ortasında Saç Saça Kavga Etti

Adana Seyhan'da Kocavezir Mahallesi Melekgirmez Sokak'ta bir grup kadının sokak ortasında saç saça kavgaya tutuştuğu anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 14:07
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 14:07
Adana'da Kadınlar Sokak Ortasında Saç Saça Kavga Etti

Adana'da Kadınlar Sokak Ortasında Saç Saça Kavga Etti

Olay Yeri ve Görüntüler

Adana'da bir grup kadın, sokak ortasında kavga etti; o anlar kameralara yansıdı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir Mahallesi Melekgirmez Sokak'ta meydana geldi. Bir grup kadın, henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve kadınlar sokak ortasında saç saça baş başa kavgaya tutuştu. O anlar ise cep telefonuyla görüntülendi.

ADANA'DA BİR GRUP KADIN SOKAK ORTASINDA SAÇ SAÇA BAŞ BAŞA KAVGAYA TUTUŞTU

ADANA'DA BİR GRUP KADIN SOKAK ORTASINDA SAÇ SAÇA BAŞ BAŞA KAVGAYA TUTUŞTU

ADANA'DA BİR GRUP KADIN SOKAK ORTASINDA SAÇ SAÇA BAŞ BAŞA KAVGAYA TUTUŞTU

İLGİLİ HABERLER

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gülşah Durbay’ın Sağlığı Ciddiyetini Koruyor - Manisa Şehir Hastanesi’nde Yoğun Bakım
2
Araban'da KYK Öğrencilerinden Sa’d Bin Ebu Vakkas Hz. Türbesi Ziyareti
3
Başkan Umut Yılmaz Şehitkamil Gençleriyle Buluştu
4
Düzce'de Sigortacılık Öğrencileri DTSO ile Staj İmkanlarını Görüştü
5
Doç. Dr. İlyas Sarıbaş: "Deprem yönetmeliğimiz iyi, maalesef bu sahaya yansımıyor"
6
Batman Kozluk'ta Köy Okullarına Ücretsiz Tıraş Desteği
7
İzmir Büyükşehir işçileri: Masa kurulmazsa mücadele büyüyecek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı