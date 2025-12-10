Alanya Mahmutlar'da Esnaf Çukurları Kum ve Çakıl ile Kapattı

Barbaros Caddesi'ndeki tehlikeli çukurları esnaf kendi imkanlarıyla onardı

Antalya’nın Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde yapılan yol çalışması sonrası oluşan çukurlar, hem sürücüler hem de yayalar için tehlike oluşturdu. Cadde üzerinde esnaflık yapan Murat Sağlam, akşam saatlerinde eline aldığı kova ile topladığı kum ve çakıllarla yolun ortasında oluşan çukurları tek tek doldurdu.

Sağlam, durumu yetkililere de bildirdi. İhbarın ardından ilgili ekipler bölgeye gelerek yol yapım çalışması başlattı ve yapılan onarımın ardından cadde yeniden eski haline getirildi.

Olayı anlatan Murat Sağlam, vicdanının rahat etmediğini belirterek şunları söyledi: “Bundan birkaç gün öncesiydi. Arkadaşlar ile birlikte oturuyorduk. Bu yolda bir çalışma yapılmış ama kapatmamışlar. Gelen giden araçlar zarar görüyor kaza riski yaşıyorlardı. Aynı gün bir arkadaş da kaza yaptı. Biz de esnaf olarak durumdan rahatsız olduk. Vicdanımız el vermedi. Vatandaşın teker yarılmasın patlamasın diye böyle bir şey yaptık. Elimize kova aldık güzelce kapattık. İnsanlar rahatça geçti”.

Sağlam’ın örnek davranışı, bölgedeki trafiğin güvenliğinin kısa sürede sağlanmasına zemin hazırladı ve vatandaşlar tarafından takdir edildi.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİ MAHMUTLAR MAHALLESİNDE BELEDİYENİN YOL ÇALIŞMASI SONRASI OLUŞAN ÇUKURLARI KENDİ İMKÂNLARIYLA DOLDURAN ESNAF MURAT SAĞLAM, OLUŞABİLECEK KAZALARIN ÖNÜNE GEÇEREK TAKDİR TOPLADI.