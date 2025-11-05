Adana'da Kahvehane Cinayeti: Anlık Tartışma Kanlı Bitti, Şüpheli Tutuklandı

Adana'da kahvehanede çıkan anlık tartışma sonrası 3 Kasım'da 58 yaşındaki Sabahattin Mumcuoğlu av tüfeğiyle vurularak öldü; zanlı M.Ç. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 10:05
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 10:05
Adana'da Kahvehane Cinayeti: Anlık Tartışma Kanlı Bitti, Şüpheli Tutuklandı

Adana'da kahvehane kavgası ölümle sonuçlandı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde bir kahvehanede yaşanan anlık tartışma, küfürleşmenin kavgaya dönüşmesiyle bir kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Olayla ilgili gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayın detayları

Olay, 3 Kasım günü saat 14.00 sularında Sarıçam ilçesi Orhan Gazi Mahallesi Toros Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kahvehanede oturan Sabahattin Mumcuoğlu (58)'nun yanına gelen M.Ç. (76) ile aralarında başlayan muhabbet, anlık bir tartışma sonrası küfürleşmeye dönüştü ve kısa sürede kavgaya vardı.

İddialara göre M.Ç., aracından çıkardığı av tüfeği ile Mumcuoğlu'na ateş etti. İlk anda silahın tutukluk yaptığı, bu sırada Mumcuoğlu'nun kaçmaya çalıştığı, zanlının silahı boşalt-doldur yaparak yeniden ateş ettiği ve açılan ateş sonucu Mumcuoğlu'nun kasığından yaralanarak hayatını kaybettiği belirtildi.

Yakalanma ve yargılama süreci

Olayın ardından kaçan zanlı M.Ç., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından D-400 kara yolu üzerindeki Yüreğir, Anadolu Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda suç aletiyle yakalandı. Zanlının, lastiği patlayan aracına hava basmak için girdiği istasyonda ele geçirildiği aktarıldı.

Emniyete götürülen zanlının, polislerin sorularına yanıt vermediği ve susma hakkını kullandığı bildirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi mahkemece kasten öldürme suçundan tutuklandı.

NÖBETÇİ MAHKEMEYE ÇIKARTILAN M.Ç KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN TUTUKLANDI.

NÖBETÇİ MAHKEMEYE ÇIKARTILAN M.Ç KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN TUTUKLANDI.

ADANA'DA, KAHVEHANEDE ÇIKAN KAVGADA BİR KİŞİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ OLAYIN ANLIK YAŞANAN TARTIŞMA...

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de Ücretsiz Enstrüman Kurslarına Yoğun İlgi
2
Bolu TEM Otoyolu'nda Yolcu Otobüsünün Motoru Alev Aldı
3
Diyarbakır'da 200 binde 1 Morgagni hernisi: 2 yaşındaki Tevab Aram sağlığına kavuştu
4
Siirt'te Karaciğer Nakli Geçiren Ömer Özüm Tüm Organlarını Bağışladı
5
Osmaniye'de şarjlı motosiklete 14 bin TL ceza şoku: 500 km uzaklıktaki ihlaller şaşırttı
6
Bingöl’de Jandarma Operasyonu: 2 kilo 802 gram Esrar, 1 Tutuklu
7
KUDAKA'dan SoGreen ile 30 milyon TL'lik yeşil dönüşüm hamlesi

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri