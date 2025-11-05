Adana'da Kahvehane Cinayeti: Anlık Tartışma Kanlı Bitti, Şüpheli Tutuklandı

Adana'da kahvehane kavgası ölümle sonuçlandı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde bir kahvehanede yaşanan anlık tartışma, küfürleşmenin kavgaya dönüşmesiyle bir kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Olayla ilgili gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayın detayları

Olay, 3 Kasım günü saat 14.00 sularında Sarıçam ilçesi Orhan Gazi Mahallesi Toros Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kahvehanede oturan Sabahattin Mumcuoğlu (58)'nun yanına gelen M.Ç. (76) ile aralarında başlayan muhabbet, anlık bir tartışma sonrası küfürleşmeye dönüştü ve kısa sürede kavgaya vardı.

İddialara göre M.Ç., aracından çıkardığı av tüfeği ile Mumcuoğlu'na ateş etti. İlk anda silahın tutukluk yaptığı, bu sırada Mumcuoğlu'nun kaçmaya çalıştığı, zanlının silahı boşalt-doldur yaparak yeniden ateş ettiği ve açılan ateş sonucu Mumcuoğlu'nun kasığından yaralanarak hayatını kaybettiği belirtildi.

Yakalanma ve yargılama süreci

Olayın ardından kaçan zanlı M.Ç., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından D-400 kara yolu üzerindeki Yüreğir, Anadolu Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda suç aletiyle yakalandı. Zanlının, lastiği patlayan aracına hava basmak için girdiği istasyonda ele geçirildiği aktarıldı.

Emniyete götürülen zanlının, polislerin sorularına yanıt vermediği ve susma hakkını kullandığı bildirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi mahkemece kasten öldürme suçundan tutuklandı.

