Bursa’da Kayıp 19 Yaşındaki Berat Yavuz’un Cesedi Mudanya’da Bulundu

Bursa'da 7 Aralık’tan beri kayıp olan 19 yaşındaki Berat Yavuz’un cansız bedeni Mudanya sahilinde bulundu. Savcılık soruşturmayı sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 18:32
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 18:32
3 gündür süren arama sonrası acı haber

7 Aralık tarihinden bu yana kayıp olarak aranan 19 yaşındaki Berat Yavuz’un cansız bedeni, Mudanya’da deniz kıyısında bulundu.

Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'nde ikamet eden genç için ailesi 7 Aralık’ta kayıp başvurusunda bulunmuş, polis ekipleri üç gündür arama çalışması yürütmüştü. Bugün Mudanya’dan gelen ihbar üzerine aramalar sonlandı; acı haber bölgeye ulaştı.

Vatandaşların, Mudanya Halitpaşa Mahallesi, Liman Sokak çıkışındaki İkiz Kayalar mevkiinde sahil kenarında bir erkek cesedi görüp bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, yaptıkları incelemede cesedin Berat Yavuz’a ait olduğunu tespit etti.

Bölgeye gelen Mudanya Cumhuriyet Savcısı ile dalgıç polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme gerçekleştirdi. Yavuz’un cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Gençin ölüm sebebi henüz açıklanmazken, savcılık olayla ilgili soruşturmayı sürdürmektedir.

