Bursa’da Kayıp 19 Yaşındaki Berat Yavuz’un Cesedi Mudanya’da Bulundu

3 gündür süren arama sonrası acı haber

7 Aralık tarihinden bu yana kayıp olarak aranan 19 yaşındaki Berat Yavuz’un cansız bedeni, Mudanya’da deniz kıyısında bulundu.

Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'nde ikamet eden genç için ailesi 7 Aralık’ta kayıp başvurusunda bulunmuş, polis ekipleri üç gündür arama çalışması yürütmüştü. Bugün Mudanya’dan gelen ihbar üzerine aramalar sonlandı; acı haber bölgeye ulaştı.

Vatandaşların, Mudanya Halitpaşa Mahallesi, Liman Sokak çıkışındaki İkiz Kayalar mevkiinde sahil kenarında bir erkek cesedi görüp bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, yaptıkları incelemede cesedin Berat Yavuz’a ait olduğunu tespit etti.

Bölgeye gelen Mudanya Cumhuriyet Savcısı ile dalgıç polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme gerçekleştirdi. Yavuz’un cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Gençin ölüm sebebi henüz açıklanmazken, savcılık olayla ilgili soruşturmayı sürdürmektedir.

YILDIRIM İLÇESİ VAKIF MAHALLESİ'NDE BERAT YAVUZ, 07 ARALIK 2025 GÜNÜ SAAT 19.00'DAN İTİBAREN KENDİSİNDEN HABER ALINAMAMASI ÜZERİNE AİLESİ TARAFINDAN KAYIP İHBARIYLA ARANIYORDU. POLİS EKİPLERİ ÜÇ GÜNDÜR ARAMA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜRKEN, BUGÜN ACI HABER MUDANYA'DAN GELDİ.