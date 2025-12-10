Prof. Dr. Kenan Mortan’ın '100 Soruda Kazdağları ve Etekleri Kılavuzu' tanıtıldı

Prof. Dr. Kenan Mortan’ın yeni rehberi Özel Kazdağı Müzesi’nde tanıtıldı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, Prof. Dr. Kenan Mortan tarafından kaleme alınan ve Kazdağları’nı anlatan "100 Soruda Kazdağları ve Etekleri Kılavuzu" adlı kitap, Özel Kazdağı Müzesinde düzenlenen söyleşi ve imza günü ile tanıtıldı.

Etkinlikte vurgulananlar

Kitabın kapak fotoğrafını doğa fotoğrafçısı İrfan Kolçak çekti. Söyleşinin açılış konuşmasını yapan Müze Kurucusu Murat Bostancıoğlu, Mortan’ın kitabı hiçbir karşılık beklemeden ve telif hakkı talep etmeden müzeye armağan ettiğini belirterek yazara teşekkür etti.

Prof. Dr. Kenan Mortan, kitabın içeriğinin Prof. Dr. Abdullah Soykan ile Kazdağları’na yaptıkları bir gezi sırasında aldığı notlardan oluştuğunu ifade etti. Mortan, eserin Kazdağları’nı ziyaret etmek isteyenlere rehberlik edeceğini, bölgenin az bilinen detaylarını açığa çıkarmayı ve gizli kalmış kültürel değerlerin tanınmasına katkı sunmayı amaçladığını söyledi.

İmza ve armağan

Programın sonunda Mortan, katılımcılara kitaplarını imzaladı ve hazırladığı kılavuzu Kazdağı Müzesine armağan etti. Etkinliğe Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin de katıldı.

BALIKESİR’İN EDREMİT İLÇESİNDE, PROF. DR. KENAN MORTAN TARAFINDAN KALEME ALINAN VE KAZDAĞLARI'NI ANLATAN "100 SORUDA KAZDAĞLARI VE ETEKLERİ KILAVUZU" ADLI KİTAP, ÖZEL KAZDAĞI MÜZESİ’NDE DÜZENLENEN SÖYLEŞİ VE İMZA GÜNÜ İLE TANITILDI.