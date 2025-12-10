DOLAR
42,6 -0,04%
EURO
49,63 -0,13%
ALTIN
5.738,12 0,45%
BITCOIN
3.915.842,92 1,21%

Prof. Dr. Kenan Mortan’ın '100 Soruda Kazdağları ve Etekleri Kılavuzu' tanıtıldı

Prof. Dr. Kenan Mortan’ın rehber niteliğindeki kitabı, Özel Kazdağı Müzesi’ndeki söyleşi ve imza gününde tanıtıldı ve müzeye armağan edildi.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 18:18
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 18:18
Prof. Dr. Kenan Mortan’ın '100 Soruda Kazdağları ve Etekleri Kılavuzu' tanıtıldı

Prof. Dr. Kenan Mortan’ın yeni rehberi Özel Kazdağı Müzesi’nde tanıtıldı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, Prof. Dr. Kenan Mortan tarafından kaleme alınan ve Kazdağları’nı anlatan "100 Soruda Kazdağları ve Etekleri Kılavuzu" adlı kitap, Özel Kazdağı Müzesinde düzenlenen söyleşi ve imza günü ile tanıtıldı.

Etkinlikte vurgulananlar

Kitabın kapak fotoğrafını doğa fotoğrafçısı İrfan Kolçak çekti. Söyleşinin açılış konuşmasını yapan Müze Kurucusu Murat Bostancıoğlu, Mortan’ın kitabı hiçbir karşılık beklemeden ve telif hakkı talep etmeden müzeye armağan ettiğini belirterek yazara teşekkür etti.

Prof. Dr. Kenan Mortan, kitabın içeriğinin Prof. Dr. Abdullah Soykan ile Kazdağları’na yaptıkları bir gezi sırasında aldığı notlardan oluştuğunu ifade etti. Mortan, eserin Kazdağları’nı ziyaret etmek isteyenlere rehberlik edeceğini, bölgenin az bilinen detaylarını açığa çıkarmayı ve gizli kalmış kültürel değerlerin tanınmasına katkı sunmayı amaçladığını söyledi.

İmza ve armağan

Programın sonunda Mortan, katılımcılara kitaplarını imzaladı ve hazırladığı kılavuzu Kazdağı Müzesine armağan etti. Etkinliğe Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin de katıldı.

BALIKESİR’İN EDREMİT İLÇESİNDE, PROF. DR. KENAN MORTAN TARAFINDAN KALEME ALINAN VE KAZDAĞLARI'NI...

BALIKESİR’İN EDREMİT İLÇESİNDE, PROF. DR. KENAN MORTAN TARAFINDAN KALEME ALINAN VE KAZDAĞLARI'NI ANLATAN "100 SORUDA KAZDAĞLARI VE ETEKLERİ KILAVUZU" ADLI KİTAP, ÖZEL KAZDAĞI MÜZESİ’NDE DÜZENLENEN SÖYLEŞİ VE İMZA GÜNÜ İLE TANITILDI.

BALIKESİR’İN EDREMİT İLÇESİNDE, PROF. DR. KENAN MORTAN TARAFINDAN KALEME ALINAN VE KAZDAĞLARI'NI...

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kastamonu’da 100–300 Yıllık Geleneksel Kadın Kıyafetleri Defilesi
2
Prof. Dr. Kenan Mortan’ın '100 Soruda Kazdağları ve Etekleri Kılavuzu' tanıtıldı
3
Kayseri'de Müteahhit İddiası: Vatandaşlar 'Yurtdışına Kaçtı' Dedi
4
Güllü'nün Ölümü: Kızı ve Arkadaşı İstanbul'da Gözaltında — Avukatlarından Açıklama
5
Darıca'da kargo poşetinden 60 bin dolar çıktı
6
Ekinambarı'nda Kamyonet Kazası: Sıkışan 2 Kişi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
7
Nizip'te Kamyonet Kasasından Kilolarca Bozuk Et Ele Geçirildi

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi