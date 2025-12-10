Samsun'da 10 bin 360 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi — 1 Gözaltı

Samsun'da binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi

Narkotik ekipleri ikamete operasyon düzenledi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu, Samsun’un İlkadım ilçesinde belirlenen bir ikamete operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada 10 bin 360 adet uyuşturucu hap ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 200 bin lira ele geçirildi.

Operasyon sırasında evde bulunan İ.K. (32) isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE NARKOTİK EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONDA 10 BİN ADEDİN ÜZERİNDE UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLİRKEN, BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.