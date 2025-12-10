DOLAR
42,6 -0,04%
EURO
49,63 -0,13%
ALTIN
5.738,12 0,45%
BITCOIN
3.915.842,92 1,21%

Samsun'da 10 bin 360 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi — 1 Gözaltı

Samsun İlkadım'da düzenlenen operasyonda 10 bin 360 adet uyuşturucu hap ve 200 bin lira ele geçirildi; İ.K. (32) gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 18:21
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 18:21
Samsun'da 10 bin 360 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi — 1 Gözaltı

Samsun'da binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi

Narkotik ekipleri ikamete operasyon düzenledi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu, Samsun’un İlkadım ilçesinde belirlenen bir ikamete operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada 10 bin 360 adet uyuşturucu hap ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 200 bin lira ele geçirildi.

Operasyon sırasında evde bulunan İ.K. (32) isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE NARKOTİK EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONDA 10 BİN ADEDİN ÜZERİNDE...

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE NARKOTİK EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONDA 10 BİN ADEDİN ÜZERİNDE UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLİRKEN, BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE NARKOTİK EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONDA 10 BİN ADEDİN ÜZERİNDE...

İLGİLİ HABERLER

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kastamonu’da 100–300 Yıllık Geleneksel Kadın Kıyafetleri Defilesi
2
Prof. Dr. Kenan Mortan’ın '100 Soruda Kazdağları ve Etekleri Kılavuzu' tanıtıldı
3
Kayseri'de Müteahhit İddiası: Vatandaşlar 'Yurtdışına Kaçtı' Dedi
4
Güllü'nün Ölümü: Kızı ve Arkadaşı İstanbul'da Gözaltında — Avukatlarından Açıklama
5
Darıca'da kargo poşetinden 60 bin dolar çıktı
6
Ekinambarı'nda Kamyonet Kazası: Sıkışan 2 Kişi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
7
Nizip'te Kamyonet Kasasından Kilolarca Bozuk Et Ele Geçirildi

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi