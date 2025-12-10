DOLAR
Darıca'da kargo poşetinden 60 bin dolar çıktı

Kocaeli Darıca'da market çalışanının çöpe atmadan önce bulduğu kargo poşetinden, polise teslim edilen toplam 60 bin dolar çıktı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 18:27
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 18:27
Market çalışanı parayı polise teslim etti

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde sabah temizliği yapan market çalışanı İ.A., Bayramoğlu Mahallesi Plaj Yolu Caddesi üzerindeki bir ağacın dibinde bırakılmış kargo poşetini çöpe atmak için yerden aldı.

İçinin dolu olduğunu fark eden İ.A., şüphe üzerine market müdürünü bilgilendirdi. Birlikte kontrol ettikleri paketin içinde ABD Doları görmeleri üzerine paket, yetkililere teslim edilmek üzere alındı.

Çalışanlar, poşeti Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü Merkez Amirliği'ne götürerek teslim etti. Polis ekiplerinin yaptığı sayım ve kayıt işlemlerinde paketteki miktarın 60 bin dolar olduğu tutanakla belirlendi.

Paranın sahibinin tespitine yönelik polis ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı.

