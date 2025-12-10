DOLAR
Nizip'te Kamyonet Kasasından Kilolarca Bozuk Et Ele Geçirildi

Gaziantep’in Nizip ilçesinde durdurulan kamyonetin kasasında kilolarca bozuk et bulundu; sürücü gözaltına alındı, etler belediye ekiplerince imha edildi.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 18:25
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 18:25
Gaziantep

Gaziantep’in Nizip ilçesinde polis ekiplerinin durdurduğu kamyonetin kasasında yapılan aramada kilolarca bozuk et ele geçirildi.

Olay, ilçenin çıkış noktasında meydana geldi. Polis ekipleri, plaka ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyoneti şüphe üzerine durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada kamyonet kasasında bozuk etler tespit edildi.

Ele geçirilen etler, imha edilmek üzere belediye ekiplerine teslim edildi. Kamyonet sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı. Sürücü, emniyetteki ifadesinde bozuk etleri çöpe atmak için taşıdığını ileri sürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve ele geçirilen bozuk etler yetkililerce imha edildi.

