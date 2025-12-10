Nizip'te Kamyonet Kasasından Kilolarca Bozuk Et Ele Geçirildi

Gaziantep

Gaziantep’in Nizip ilçesinde polis ekiplerinin durdurduğu kamyonetin kasasında yapılan aramada kilolarca bozuk et ele geçirildi.

Olay, ilçenin çıkış noktasında meydana geldi. Polis ekipleri, plaka ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyoneti şüphe üzerine durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada kamyonet kasasında bozuk etler tespit edildi.

Ele geçirilen etler, imha edilmek üzere belediye ekiplerine teslim edildi. Kamyonet sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı. Sürücü, emniyetteki ifadesinde bozuk etleri çöpe atmak için taşıdığını ileri sürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve ele geçirilen bozuk etler yetkililerce imha edildi.

