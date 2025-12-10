Kastamonu’da 100–300 Yıllık Geleneksel Kadın Kıyafetleri Defilesi

10 Aralık 1919 tarihinde düşman işgaline karşı yapılan ilk Türk kadın mitinginin 106’ncı yıl dönümü dolayısıyla Kastamonu’da düzenlenen etkinlikler kapsamında, asırlık kadın kıyafetleri ve el sanatları sergilendi.

Sergi açılışı ve sergilenen eserler

Saray Hamamı Kültür Sanat Merkezi'nde açılan İstiklalden İstikbale Kadın Emeği adlı serginin açılış kurdelesini Vali Meftun Dallı, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve Sakarya Milletvekili Çiğden Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün ve Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci birlikte kesti.

Sergide, kadınların asırlardır uyguladığı taş baskı teknikleriyle üretilen eserler ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Ayrıca Kastamonu Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen bölümde, Türk kadınlarının 300 yıldır giydiği geleneksel kıyafetler de ziyaretçilere sunuldu.

Defile: Köklerimize Yolculuk

Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Ayten Canaslan, defileyle ilgili bilgi verirken şu değerlendirmeyi yaptı:

“Kastamonu’nun yöre yöre, köy köy, ocak ocak, sandıklarda saklanan 100 ila 300 yıllık geçmişe sahip bir devrin renklerini, bir yörenin ruhunu, bir annenin duasını taşıyan kıyafetler. Kimi bir gelinin çeyizinden çıkmış, kimi bir annenin kızına emanet ettiği sandıklarda saklanmış, kimi ise günlük yaşamın sade dokusunu, kimi de özel merasimlerin ihtişamını taşımaktadır. Anadolu kadının giyim kültürü yalnızca bir giyinme alışkanlığı değil, kimliğin, inancın, emeğin ve estetik anlayışın dışavurumudur. Bu nedenle Kastamonu kıyafetleri, halk sanatlarının en rafine biçimlerini barındırır.”

Konuşmanın ardından gerçekleştirilen “Geleneksel Kadın Giysileri ile Köklerimize Yolculuk” defilesinde, sandıklardan çıkarılan; günlük yaşamdan merasimlere kadar uzanan 100–300 yıllık kıyafetler tanıtıldı. Defilede ayrıca kına gecesi canlandırması da yapıldı. Etkinlik, davetlilerden yoğun beğeni topladı; kapanışta ise Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci yöresel kıyafetle konukları selamladı.

