Adana'da Kedi ve Köpek Kimliklendirme Son Tarihi: 31 Aralık 2025

Adana'da kedi ve köpek kimliklendirme süresi belirlendi

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 5 Mart 2025 tarihinde çıkan yasa gereği tüm kedi ve köpeklerin kimliklendirilmesi için son tarihin 31 Aralık 2025 olduğunu bildirdi.

Açıklamada, 5 Mart 2025 tarih ve 32832 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik" kapsamında ev hayvanlarına yönelik kimliklendirme zorunluluğuna dikkat çekildi.

Kimler başvurmalı ve nereden yapılacak?

Yapılan düzenlemeye göre, tüm kedi ve köpek sahipleri, bakanlıkça yetkilendirilmiş il/ilçe müdürlükleri ile kurum, kuruluş ve serbest çalışan veteriner hekimlere başvurarak, her yaştaki hayvanlarını kimliklendirip kayıt altına aldırmakla yükümlüdür.

Son tarih ve uyarı

Açıklamada ayrıca, sahiplerin hayvanlarının kimliklendirme ve kayıt işlemlerini en geç 31 Aralık 2025 tarihine kadar tamamlamalarının gerektiği vurgulandı. Hayvanseverlerin işlemleri zamanında yerine getirmeleri istendi.

