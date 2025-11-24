Adana'da Makas Faciası: Kaza Anı Araç Kamerasında

Adana Yüreğir'de makas atarken kontrolünü kaybeden sürücü, yan şeride çarptı. Kaza anları başka bir aracın kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 20:42
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 20:42
Adana'nın Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi Girne Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, makas atan bir sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu otomobil, yan şeritteki araca çarptı. Olay anı, başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazada yaşananlar

İddiaya göre sürücü, trafikte tehlikeli şekilde ilerlerken alt geçitte kamyonu sağdan geçerek makas atmaya çalıştı. Bu esnada kontrolünü kaybeden otomobil, önündeki araca çarparak her iki aracın savrulmasına neden oldu.

Olay yerindeki diğer araçların kayıtlarına yansıyan görüntülerde, çarpışma ve araçların savrulma anları net şekilde görülüyor. Kazanın detayları, görüntüler sayesinde saniye saniye tespit edildi.

