Adana'da makas faciası: Kaza anı araç kamerasında

Adana'nın Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi Girne Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, makas atan bir sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu otomobil, yan şeritteki araca çarptı. Olay anı, başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazada yaşananlar

İddiaya göre sürücü, trafikte tehlikeli şekilde ilerlerken alt geçitte kamyonu sağdan geçerek makas atmaya çalıştı. Bu esnada kontrolünü kaybeden otomobil, önündeki araca çarparak her iki aracın savrulmasına neden oldu.

Olay yerindeki diğer araçların kayıtlarına yansıyan görüntülerde, çarpışma ve araçların savrulma anları net şekilde görülüyor. Kazanın detayları, görüntüler sayesinde saniye saniye tespit edildi.

