Adana'da Moloz Dökme Cezası: 13 Bin 177 Lira

Adana'da yol kenarına moloz döken tır sürücüsüne 13 bin 177 lira ceza kesildi, araç trafikten men edildi.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 09:09
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 09:14
Adana'da Moloz Dökme Cezası: 13 Bin 177 Lira

Adana'da Moloz Dökme Olayı ve Ceza Detayları

Adana'nın Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda, yol kenarına moloz döken bir tır sürücüsüne 13 bin 177 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, dron ile gerçekleştirdikleri uygulamalar sırasında dikkat çekici bir duruma rastladı.

Uygulama esnasında, yol kenarına park edilen tırdan moloz ve çöp döküldüğü tespit edildi. Hemen olay yerine giden jandarma ekipleri, gerekli işlemleri başlatarak sürücüye ceza yazdı ve tırı trafikten men etti.

Sürücünün yol kenarına moloz dökerken dron ile kaydedilen görüntüleri, olayın ciddiyetini ortaya koydu. Bu durum, çevredeki alanın temizliği ve güvenliği açısından büyük bir tehlike oluşturmaktadır.

Adana'da yol kenarına moloz döken tır sürücüsüne 13 bin 177 lira ceza yazıldı, araç trafikten men...

Adana'da yol kenarına moloz döken tır sürücüsüne 13 bin 177 lira ceza yazıldı, araç trafikten men edildi.

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