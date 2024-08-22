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Adana'da Motosiklet Hırsızı Tutuklandı

Seyhan'da park halindeki motosikletin çalınması güvenlik kamerasıyla belirlendi ve hırsız tutuklandı.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 12:29
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 12:29
Adana'da Motosiklet Hırsızı Tutuklandı

Adana'da Motosiklet Hırsızlığı Olayı

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir motosikletin çalınması güvenlik kameraları sayesinde cesaretlendirme ile ortaya çıkarıldı. Demetevler Mahallesi'nde, bir vatandaş, kaldırıma park ettiği motosikletinin yerinde olmadığını fark ederek durumu hemen polise bildirdi.

Polis Ekipleri Harekete Geçti

Bu ihbar üzerine Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayın yaşandığı bölgeye intikal ederek araştırmalarını başlattı.

Güvenlik Kamerası İncelemesi

Ekipler, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek hırsızlık zanlısının kimliğini belirledi. Şüpheli H.G., tespit edildiği adreste polis ekiplerince yakalandı. Ancak yapılan aramalarda çalınan motosiklet bulunamadı.

Hukuki Süreç Başladı

Gözaltına alınan H.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlikte ifadesi alınan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay anında motosikletin çalındığı anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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