Adana'da Parkta Uyuşturucu Satarken Yakalanan Sanığa 10 Yıl Hapis ve 20 Bin TL Ceza

Yeşilyurt Mahallesi'ndeki parkta 6,39 gram sentetik uyuşturucu satarken yakalanan A.K., 10 yıl hapis ve 20 bin lira adli para cezasına çarptırıldı; tutukluluk devam ediyor.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 19:43
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 19:43
Adana'da parkta uyuşturucu satışı suçunda ağır ceza: 10 yıl hapis

Duruşma ve mahkeme kararı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde parkta uyuşturucu satarken yakalanan sanık A.K., Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada 10 yıl hapis ve 20 bin lira adli para cezası ile cezalandırıldı. Mahkeme ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Olayın ayrıntıları

Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasında, 17 Ekim 2024 tarihinde sanığın Yeşilyurt Mahallesi 3 No'lu Çocuk Parkı'nda, poşete gizlediği 6,39 gram sentetik uyuşturucuyu gece vakti yanına gelen kişiye satarken polis ekiplerince yakalandığı belirtildi. Olay tespit ve yakalama tutanakları dosya kapsamında değerlendirildi.

Duruşmadaki savunma ve karar

Duruşmaya, tutuklu sanık A.K. cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Sanık ve avukatı, hakkındaki suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu. Cumhuriyet savcısı, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti, savcının mütalaası doğrultusunda hüküm kurarak cezayı verdi ve tutukluluğu sürdürdü.

