İnegöl'de Minibüs Şarampole Yuvarlandı: Sürücü Ağır Yaralı
Olay İsaören–Çayyaka yolunda, saat 17.00 civarı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkan bir minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu sürücü ağır yaralandı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında İnegöl’ün kırsal İsaören ile Çayyaka mahallelerini birbirine bağlayan yolda meydana geldi. Çayyaka Mahallesi eski muhtarı Murat Ö. (33) idaresindeki 16 AFH 084 plakalı kapalı kasa minibüs, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
Araç taklalar atarak şarampole yuvarlandı ve kazada sürücü araçtan fırladı. Yaralı sürücü, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlattı; kazanın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.
