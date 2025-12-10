DOLAR
İnegöl'de Minibüs Şarampole Yuvarlandı: Sürücü Ağır Yaralı

İnegöl'de kontrolden çıkan 16 AFH 084 plakalı minibüs şarampole yuvarlandı; Çayyaka Mahallesi eski muhtarı Murat Ö. ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 19:00
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 19:00
Olay İsaören–Çayyaka yolunda, saat 17.00 civarı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkan bir minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu sürücü ağır yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında İnegöl’ün kırsal İsaören ile Çayyaka mahallelerini birbirine bağlayan yolda meydana geldi. Çayyaka Mahallesi eski muhtarı Murat Ö. (33) idaresindeki 16 AFH 084 plakalı kapalı kasa minibüs, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Araç taklalar atarak şarampole yuvarlandı ve kazada sürücü araçtan fırladı. Yaralı sürücü, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlattı; kazanın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

