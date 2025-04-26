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Adana'da Sağanak Nedeniyle Çöken Yolda Araç Hasar Gördü

Adana Çukurova'da sağanak sonrası çöken yolda hafif ticari aracın hasar gördüğü bildirildi.

Yayın Tarihi: 26.04.2025 14:54
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 14:54
Adana'da Sağanak Nedeniyle Çöken Yolda Araç Hasar Gördü

Adana'da Sağanak Sonrası Yaşanan Yol Çökmesi

Adana'nın merkezi Çukurova ilçesinde, etkili olan sağanak yağış nedeniyle yolda çökme meydana geldi. Bu olay sonucunda, 01 AHV 019 plakalı hafif ticari araçta önemli hasar oluştu.

Olay Anı ve Çalışmalar

Murat Özenir'in kullandığı araç, Güzelyalı Mahallesi'nde sefer halindeyken, aniden yolda oluşan çukur nedeniyle zarar gördü. Sürücü Özenir, durumu derhal yetkililere bildirirken, bölgeye polis ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan polis ekipleri, yolu yaya ve araç trafiğine kapatarak güvenlik önlemleri aldı. Hasar gören araç, çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Ayrıca, belediye ekipleri tarafından yolda oluşan çukurun kapatılması için çalışma başlatıldı.

Sürücünün Açıklamaları

Sürücü Murat Özenir, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Seyir halindeyken önüme çıkan küçük çukurdan geçmeye çalıştım; ancak çukur giderek genişlemeye başladı. Yanımda çocuğum da vardı. Son anda direksiyonu kırarak aracın tamamen çukura düşmesinden kurtulduk. Hala olayın etkisindeyiz." şeklinde konuştu.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde sağanak nedeniyle çöken yoldaki bir hafif ticari araçta hasar...

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde sağanak nedeniyle çöken yoldaki bir hafif ticari araçta hasar oluştu.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde sağanak nedeniyle çöken yoldaki bir hafif ticari araçta hasar...

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde sağanak nedeniyle çöken yoldaki bir hafif ticari araçta hasar oluştu.

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