Kırklareli'de Enkaz Protokolü İmzalandı: Belediye Döküm Sahasını İşletecek

Kırklareli'de enkaz protokolü resmen imzalandı

Kırklareli Valiliği'nde gerçekleştirilen protokolle, belediye hizmetleri sonucu oluşan hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları ile Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamındaki deprem, sel ve yangın gibi muhtemel doğal afetler sonrası ortaya çıkacak enkazların taşınacağı döküm sahasının Kırklareli Belediye Başkanlığı tarafından işletilmesine karar verildi.

İmzayı kimler attı?

Hazırlanan protokol, Kırklareli Valisi Uğur Turan, Belediye Başkanı Derya Bulut ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hatice Özdemir tarafından imzalandı.

Protokolün amacı ve yetkileri

Protokol ile belediye hizmetleri ve muhtemel afet sonrası oluşacak atıkların çevreye zarar vermeden, düzenli ve kontrollü şekilde yönetilmesi hedefleniyor. Saha, hem rutin hafriyat ve inşaat atıklarının hem de afet anında ortaya çıkacak enkazın güvenli bir şekilde taşınması ve depolanması amacıyla kullanılacak.

Vali Uğur Turan, protokolün Kırklareli için hayırlı olmasını dileyerek çevreye duyarlı ve planlı atık yönetiminin afetlere hazırlık sürecinde büyük önem taşıdığını vurguladı.

Belediye Başkanı Derya Bulut ise iş birliği ve destekleri için Vali Turan ile Hatice Özdemir'e teşekkür etti. İmzalanan belgeyle, atık yönetiminde düzen ve çevre korumasının sağlanmasının amaçlandığı bildirildi.

KIRKLARELİ VALİLİĞİ'NDE, BELEDİYE HİZMETLERİ SONUCU OLUŞAN HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT, YIKINTI ATIKLARI İLE TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI MUHTEVASINDA DEPREM, SEL VE YANGIN GİBİ MUHTEMEL DOĞAL AFETLER SONRASI ORTAYA ÇIKACAK ENKAZIN TAŞINACAĞI DÖKÜM SAHASININ KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN İŞLETİLMESİNE YÖNELİK PROTOKOL İMZALANDI.