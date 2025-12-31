DOLAR
42,94 -0,03%
EURO
50,53 0,05%
ALTIN
5.960,4 0,02%
BITCOIN
3.770.686,67 -0,16%

Kırklareli'de Enkaz Protokolü İmzalandı: Belediye Döküm Sahasını İşletecek

Kırklareli Valiliği'nde imzalanan protokolle belediye, hafriyat ve afet enkazının taşınacağı döküm sahasını işletmekle görevlendirildi; amaç çevre dostu, kontrollü atık yönetimi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 23:40
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 23:40
Kırklareli'de Enkaz Protokolü İmzalandı: Belediye Döküm Sahasını İşletecek

Kırklareli'de enkaz protokolü resmen imzalandı

Kırklareli Valiliği'nde gerçekleştirilen protokolle, belediye hizmetleri sonucu oluşan hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları ile Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamındaki deprem, sel ve yangın gibi muhtemel doğal afetler sonrası ortaya çıkacak enkazların taşınacağı döküm sahasının Kırklareli Belediye Başkanlığı tarafından işletilmesine karar verildi.

İmzayı kimler attı?

Hazırlanan protokol, Kırklareli Valisi Uğur Turan, Belediye Başkanı Derya Bulut ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hatice Özdemir tarafından imzalandı.

Protokolün amacı ve yetkileri

Protokol ile belediye hizmetleri ve muhtemel afet sonrası oluşacak atıkların çevreye zarar vermeden, düzenli ve kontrollü şekilde yönetilmesi hedefleniyor. Saha, hem rutin hafriyat ve inşaat atıklarının hem de afet anında ortaya çıkacak enkazın güvenli bir şekilde taşınması ve depolanması amacıyla kullanılacak.

Vali Uğur Turan, protokolün Kırklareli için hayırlı olmasını dileyerek çevreye duyarlı ve planlı atık yönetiminin afetlere hazırlık sürecinde büyük önem taşıdığını vurguladı.

Belediye Başkanı Derya Bulut ise iş birliği ve destekleri için Vali Turan ile Hatice Özdemir'e teşekkür etti. İmzalanan belgeyle, atık yönetiminde düzen ve çevre korumasının sağlanmasının amaçlandığı bildirildi.

KIRKLARELİ VALİLİĞİ'NDE, BELEDİYE HİZMETLERİ SONUCU OLUŞAN HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT, YIKINTI...

KIRKLARELİ VALİLİĞİ'NDE, BELEDİYE HİZMETLERİ SONUCU OLUŞAN HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT, YIKINTI ATIKLARI İLE TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI MUHTEVASINDA DEPREM, SEL VE YANGIN GİBİ MUHTEMEL DOĞAL AFETLER SONRASI ORTAYA ÇIKACAK ENKAZIN TAŞINACAĞI DÖKÜM SAHASININ KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN İŞLETİLMESİNE YÖNELİK PROTOKOL İMZALANDI.

HAZIRLANAN PROTOKOL, KIRKLARELİ VALİSİ UĞUR TURAN, BELEDİYE BAŞKANI DERYA BULUT VE ÇEVRE...

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Yerlikaya'dan Yalova Şehidi Yasin Koçyiğit'in Ailesine Ziyaret
2
Siirt'te 2025'in Son Bebeği 2 Kilo 600 Gram Doğdu
3
Uludağ’da 2026 Coşkusu: Gökyüzü Havai Fişeklerle Aydınlandı
4
Gümüşhane'de Kayakçılar Şehir Merkezine Kayarak İndi
5
Taksim ve İstiklal Caddesi'nde Yılbaşı Coşkusu Havadan Görüntülendi
6
Üsküdar Kız Kulesi'nde Yılbaşı Işık Şovu Büyüledi
7
Azerbaycan 2026'ya Coşkuyla Merhaba — Bakü Havai Fişeklerle Şenlendi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları