DOLAR
42,94 -0,03%
EURO
50,53 0,05%
ALTIN
5.960,4 0,02%
BITCOIN
3.770.686,67 -0,16%

KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'dan 2026 Mesajı

KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, 2026 yılı mesajında birlik, çalışma ve ülke hedeflerine vurguda bulundu; Filistin’deki zulme son çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 23:51
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 23:51
KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'dan 2026 Mesajı

KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'dan 2026 Mesajı

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, 2026 yılına ilişkin yayımladığı mesajda birlik ve kararlılıkla çalışma vurgusu yaptı.

Rektörün açıklaması

"Türkiye’nin gelecek hedeflerine ulaşmasında geride bırakılan 2025 yılında olduğu gibi 2026’da da millet olarak el ele vererek var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizi her alanda geliştirerek, sadece bulunduğu bölgenin, coğrafyanın değil, dünyanın önde gelen söz sahibi ülkeleri arasında kalıcı yer edinmesi için daha çok çalışacağız, daha çok mücadele edeceğiz. Bunu yaparken ise yaşadığımız her zorluktan gerekli dersleri çıkaracağız. Biz bir oldukça, beraber oldukça, üstesinden gelemeyeceğimiz mesele yoktur. Tarihinden aldığı güçle, Türkiyemiz hedeflerine daha emin adımlarla ilerlemeye devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, 2026 yılının başta ülkemiz, Türk ve İslam dünyası ile tüm gönül ve kültür coğrafyamıza sağlık, huzur, barış ve bereket getirmesini diler; Filistin’de yaşanan insanlık dışı zulmün biran önce son bulmasını dilerim."

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (KAYÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. KURTULUŞ KARAMUSTAFA, 2026 YILI İÇİN MESAJ...

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (KAYÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. KURTULUŞ KARAMUSTAFA, 2026 YILI İÇİN MESAJ YAYIMLADI.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Yerlikaya'dan Yalova Şehidi Yasin Koçyiğit'in Ailesine Ziyaret
2
Siirt'te 2025'in Son Bebeği 2 Kilo 600 Gram Doğdu
3
Uludağ’da 2026 Coşkusu: Gökyüzü Havai Fişeklerle Aydınlandı
4
Gümüşhane'de Kayakçılar Şehir Merkezine Kayarak İndi
5
Taksim ve İstiklal Caddesi'nde Yılbaşı Coşkusu Havadan Görüntülendi
6
Üsküdar Kız Kulesi'nde Yılbaşı Işık Şovu Büyüledi
7
Azerbaycan 2026'ya Coşkuyla Merhaba — Bakü Havai Fişeklerle Şenlendi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları